الأرجنتين تحصد جوائز كوبا أمريكا.. مارتينيز أفضل حارس ودي ماريا رجل النهائي

فرض آنخيل دي ماريا، نجم منتخب الأرجنتين نفسه نجما فوق العادة في مواجهة البرازيل، فجر اليوم الأحد، في نهائي كوبا أمريكا.

وسجل دي ماريا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22، ليمنح منتخب بلاده لقبا غاليا وغائبا منذ سنوات طويلة.

ونال "دي ماريا" جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية على منصة التتويج.

بينما فاز زميله إيمليانو مارتينيز بجائزة "القفاز الذهبي" كأفضل حارس مرمى في البطولة.

رفع الأسطورة ليونيل ميسي كأس كوبا أمريكا للمرة الأولى في مسيرته، بعد تتويج الأرجنتين بلقب النسخة الـ47، فجر اليوم الأحد، على حساب البرازيل.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا على حساب البرازيل، بقيادة ليونيل ميسي، بعد الفوز بهدف نظيف في المواجهة النارية التي جمعت بينهما على استاد ماراكانا، في نهائي بطولة كوبا أمريكا.

ونجح المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي في تحقيق البطولة الغائبة منذ نسخة (1993)، وحرمان المنتخب البرازيلي بقيادة نيمار من الاحتفاظ باللقب الذي حققه في النسخة الماضية عام (2019).

وسجل دي ماريا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22 من أول فرصة سنحت لراقصي التانجو، ليضع دي ماريا الكرة في الشباك بمهارة رائعة.

ميسي يكسر العقدة

لم يكتفي ليونيل ميسي، قائد مُنتخب الأرجنتين، بكسر عقدة الإنجازات على المستوى الدولي بالفوز بلقب كوبا أمريكا بعد الفوز على البرازيل، ولكنه أيضاً نجح في الحصول على جائزتين من الجوائز الفردية المُهمة.

توج ميسي بجائزة أفضل لاعب في البطولة نظراً لدوره القيادي والفني مع راقصي التانجو خلال مشوارهم الرائع بالبطولة، وذلك بأهدافه التي سجلها بنفسه أو صنعها لزملائه.

وتوج ميسي أيضاً بجائزة هداف البطولة، بعد تسجيله أربعة أهداف في مباريات البطولة التي وصلت لسبعة مُباريات، بواقع أربع مُباريات في دور المجموعات، ومُباراة في كل من دور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي.

وبشكلٍ إجمالي، فقد نجح ميسي في تسجيل أربعة أهداف وصنع ستة أهداف لزملائه، وكان لتلك الأهداف تأثير مباشر على مسيرة الأرجنتين المُميزة بالبطولة.

وخاض ليونيل ميسي بمواجهة اليوم 12 مباراة بقميص الأرجنتين ضد البرازيل، منها 6 مواجهات رسمية، و6 لقاءات ودية.

سجل ميسي 5 أهداف أمام البرازيل، جميعها جاءت في المباريات الودية، بينما فشل البرغوث في هز شباك البرازيل في أي مواجهة رسمية.

وكان تأهل المنتخب الأرجنتيني جاء بعد الفوز على منافسه الكولومبي بركلات الترجيح (3-2) بعد نهاية المباراة في وقته الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1).

في المقابل، تأهل المنتخب البرازيلي جاء بالفوز على منتخب بيرو بهدف دون رد جاء عن طريق لوكاس باكيتا.

ونال ميسي مراده في نهاية المطاف بعدما حاول مرارًا التتويج بلقب دولي مع منتخب بلاده دون جدوى، وذلك عقب خسارة الأرجنتين في الكثير من النهائيات التي وصلت إليها في السنوات الماضية.

واحتفل ميسي وزملائه بشكل جنوني بهذا اللقب عقب إطلاق صافرة النهاية، قبل الصعود لمنصات التتويج، ليتسلم القائد ميسي كأس البطولة لأول مرة في تاريخه.