البحوث الفلكية تكشف عن عدد أقمار كوكب زحل.. شاهد

قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن كوكب زحل هو سادس كوكب فى المجموعة الشمسية بعد كوكب المشتري، وثاني أكبر كوكب في المجموعة الشمسية.

وأضاف رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن حجم كوكب زحل حوالى 9 مرات من كوكب الأرض.

وأشار رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أنه تم اكتشاف حتى الآن 82 قمرا حول كوكب زحل، لافتا إلى أن هناك برامج مخصصة لاكتشاف الكواكب المحيطة بنا، والهدف منه اكتشاف الفضاء الخارجى.

وتابع رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أننا نسعى للتعرف هل هذه الكواكب تصلح للحياة الآدمية من عدمه، مؤكداً أنه لا يوجد كائنات فضائية أو أطباق طائرة .

وفي سياق آخر، كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عن عدد اقمار كوكب زحل، فقال إنه حتى الآن تم تأكيد وجود 82 قمرا لكوكب زحل ، وأن أصغرها عبارة عن جزء من الكيلومتر فقط.

وأشار المركز إلى صور قد تم نشرها فقال إنه يمكننا من خلال الصورة رؤية ستة من أكبر أقمار زحل، والصورة مركبة مع 13 لقطة (بزمن تعريض قصير) للكوكب الساطع و 13 لقطة (بزمن تعريض طويل ) أقمار زحل الخافتة نسبيا تم التقاط الصور على مدار أسبوعين من الشهر الماضي.



وأوضح المركز أن تيتان أكبر من قمر الأرض وأكبر قليلاً من عطارد، ويبلغ قطر أكبر أقمار زحل 5150 كيلومترًا وقد تم التقاطه وهو يصنع مدارًا كاملاً تقريبًا حول الكوكب الأم ذي الحلقات.