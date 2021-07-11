أستاذ جراحات السمنة: الكبسولة المبرمجة حل سهل لسد الشهية وزيادة الحرق

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن أحدث ما وصل إليه العلم فى مجال علاج السمنة فكرة “الكبسولة المبرمجة”، وهي تكنولوجيا حديثة جدا سهلت على الأشخاص عملية إنقاص الوزن.

وأضاف “السبكي”، خلال حواره ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية “صدي البلد” ، أن فكرة التحويل المصغر تتمثل في عزل جزء من المعدة دون أي استئصال، وتوصيل الجزء الذي يسير في الطعام بالمعدة بشكل مباشر.

جراحات السمنة

وتابع أستاذ جراحات السمنة أن أن مريض السكر كان يعاني بصورة كبيرة، ولم يكن يعي بإمكانية التخلص من السكر والضغط والكوليسترول والسمنة من خلال إجراء جراحي واحد يتمثل في التحويل المصغر للمعدة.

استشاري يكشف عن تقنية الفيزر لنحت الجسم

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك الكثير من البنات يعانون من السمنة الموضوعية في النصف الأسفل، مما يؤدي إلى عدم تجانس ما بين نصفي الجسد ، مشيرًا إلى أن تقنية الفيزر حلت هذه المشكلة للغاية، خاصة أنها تختلف عن طرق النحت القديم التي كانت تسبب إجهاد كبير.