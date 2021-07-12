رسميا بيدري نجم إسبانيا أفضل لاعب شاب في يورو 2020

فاز بيدري لاعب وسط منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم بجائزة أفضل لاعب شاب في يورو 2020.

وشارك بيدري مع منتخب بلاده إسبانيا الذي ودع يورو 2020 من نصف النهائي بركلات الترجيح أمام المنتخب الإيطالي.

ولعب بيدري 629 دقيقة مع إسبانيا في اليورو، وركض 76.1 كيلو متر، وجاءت نسبة تمريراته الصحيحة 92.3%.

وقال إنريكي في وقت سابق عن بيدري: "ما فعله في البطولة بعمر 18 عاما لم يفعله أحد من قبل ولا حتى أندرياس إنييستا".

وتنص قواعد البطولة على أنه يجب أن يولد اللاعب في يوم 1 يناير 1998 أو بعد ذلك.

نتيجة مباراة إنجلترا وإيطاليا

توج المنتخب الإيطالي، ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بعد فوزه على المنتخب الإنجليزي، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (3-2).

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأحرز لوك شو هدف منتخب إنجلترا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، قبل أن يُعادل ليوناردو بونوتشي هدف التعادل في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.