تعرف على تفاصيل حفل تامر عاشور بـ جدة

يحيى المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا يوم 24 من الشهر الجارى بجدة ضمن حفلات صيف جدة .

وكتب تامر عاشورعبر حسابه بموقع تويتر :" جمهورى واهلى فى جدة الحبيبة موعدنا يوم السبت 24 يوليو فى اقوى حفلات صيف جدة .. مستنيكم".

ويذكر ان أعلن الفنان تامر عاشور، إنتهائه من تنفيذ أغنية جديدة، وشوق جمهوره لـ ميعاد طرحها.

كتب تامر عاشور، من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: "إمبارح انتهيت من تنفيذ أغنية جديدة وقريب جدا هعلن عن ميعاد نزولها ..وميعاد نزول الألبوم .. تفتكروا الأغنية الجديدة هتبقى عاملة إزاي ؟".

وكان الفنان تامر عاشور، حل يوم الخميس، ضيف برنامج "أجمد7 الساعة 7"، مع المذيعة جيهان عبد الله، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم Tv"، ليتحدث عن اعمال الغنائية الجديدة التي يحضر لها خلال الفترة المقبلة.

وكشف "عاشور"، عن اتجاهه الفترة الأخيرة لتقديم عدة أغان منفردة بدلاً من ألبوم كامل، وهل يستمر في ذلك أم سيعود للألبوم الكامل، كما يرد "عاشور" علي سوء التفاهم الذي حدث معه خلال شهر رمضان الكريم عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بخصوص ظهوره مع فتاة مصابة بالسرطان واعتقد البعض انه يسخر منها، ويوضح الحقيقة كاملة.