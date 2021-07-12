عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم .. انطلاق منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات بالإسكندرية

بطولة العالم للخماسى
بطولة العالم للخماسى الحديث

تنطلق صباح اليوم، الإثنين، منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث  للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.

وتبدأ منافسات بطولة العالم للخماسي، اليوم بتتابع السيدات، ويمثل منتخب مصر فيها بمجموعتين هما : المجموعة (أ) سلمي أيمن وأميرة قنديل ، فيما يمثل المجموعة (ب) هايا فكري ومايا فكري.


ويشارك في بطولة العالم للخماسي الحديث 165 لاعب ولاعبة ، بواقع 92 لاعب و73 لاعبة من 27 دولة وهم:  بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ومن المقرر أن تبدأ المنافسات فى بطولة العالم للخماسي الحديث  يوم 12 يوليو بتتابع السيدات ثم يوم 13 بتتابع الرجال، وتبدأ تصفيات نصف نهائي السيدات يوم 14 يوليو وتصفيات نصف نهائي الرجال يوم 15 يوليو ونهائي السيدات يوم 16 يوليو ونهائي الرجال يوم 17 يوليو ثم اليوم الأخير 18 يوليو بالتتابع المختلط.

ويمثل مصر في بطولة العالم للخماسي الحديث فى منتخب الناشين أحمد الجندي ومهند طارق وعلي الدين سويلم ونور الدين كريم وعمر وائل عزت ومحمد حسام ويوسف قرني ومحمد الجندي وأدهم هاني فودة وإياد الكاشف.

بينما يمثل منتخب الناشئات سلمى أيمن وأميرة قنديل وهانيا طارق وملك خالد ومايا محمد ومريم عامر وأريج نور الدين.

ويدير بطولة العالم للخماسي الحديث الدكتور شادي عبد العزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي  وعبد الرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق نويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال و طبيب العلاج الطبيعي يوسف حسن .

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة العالم للشباب والشابات في سبتمبر المقبل بالأكاديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

بطولة العالم للخماسي الحديث الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري منتخب مصر بيلاروسيا تتابع السيدات محمد الجندى أحمد الجندي

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف مواصفات هاتف OPPO A16 القادم من أوبو .. صور

النصر السعودي يعلن موقفه النهائى من بقاء إمرابط نجم المغرب

رئيس هيئة قناة السويس : جذب 2519 سفينة لشركات جديدة بعوائد 620 مليون دولار

بعد هروبه من مصحة إدمان|تحقيقات موسعة في مصرع شقيق رامي صبري غرقا

بعد قرار توقف الدوري.. إيهاب جلال يمد فترة الراحة لـ الإسماعيلي

إصابة مراقب بأزمة قلبية مفاجئة في لجنة للثانوية العامة بأسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

اجتماع طارئ فى المقاصة اليوم بعد الهزيمة برباعية أمام الأهلي

السودان يوجه رسالة عاجلة لروسيا بشأن أزمة سد النهضة

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية قبل توزيعه في اللجان

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

عمليات التعليم : امتحان اللغة الاجنبية الثانية "ماتسربش "

تداول صور امتحان اللغة الأجنبية الثانية على جروبات الغش بعد توزيعه في اللجان

“لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق”.. محمد صديق يهاجم فاروق جعفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الممبار الجملي في عيد الأضحى .. ووصفات لذيذة للبتلو والضاني

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

فيديو

اقترب من بيليه.. أرقام استثنائية لـ ميسي في كوبا أمريكا "فيديوجراف"

فيديوجراف.. فنانات عشن حلم الأمومة بالتبني وكفالة اليتيم

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

فيديو جراف .. الانفجارات الشمسية هل تكون مؤشرا لنهاية العالم

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ