قرار مفاجئ داخل معسكر المنتخب الأولمبي قبل السفر إلى طوكيو

شهد معسكر المنتخب الأوليمبى صباح اليوم حالة من النشاط بين جميع أعضاء المنتخب الذى يستعد حاليا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو التى تنطلق خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل بالعاصمة اليابانية .

كانت البداية بالإفطار ثم أعقبها محاضرة سريعه للجهاز الفني مع لاعبى المنتخب الأوليمبى، ثم حضر وفد من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) حيث تم خضوع جميع لاعبى المنتخب الأوليمبى لفحص المنشطات حسب تعليمات اللجنة الاولمبية المصرية.

وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن شوقي غريب قد تلقي نتيجة المسحه الطبيه الثانيه للكشف عن كورونا وجاءت النتيجة سلبية لجميع افراد الجهاز الفني واللاعبين .

وقد حرص الجهاز الفني علي متابعة لقاء منتخب استراليا امام نيوزيلندا خلال وجودهم في اليابان باعتبار ان منتخب استراليا يقع في نفس مجموعة مصر في الدورة الاولمبية.



قائمة الأولمبياد



أعلن شوقي غريب المدير الفني لـ المنتخب الأوليمبي قائمة اللاعبين ال 22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو.

تضمنت قائمة المنتخب الأوليمبى ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.

وفيما يلي قائمة لاعبى المنتخب الأوليمبى كاملة:

لحراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.



ويلعب المنتخب الأوليمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأولمبية في الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى الثامن من أغسطس المقبل.