محافظ قنا يطالب مستثمري المناطق الصناعية بإقامة مشروعات كثيفة العمالة

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا بعدد من مستثمري المناطق الصناعية لدراسة أوضاع الاستثمار بمنطقتي كلاحين قفط، وهـو بنجع حمادي، في إطار اجتماعاته الدورية للوقوف علي أهم التحديات والمشكلات التي قد تعرقل مسيرة التنمية بتلك المناطق.



جاء ذلك بحضور عدد من القيادات المعنية بملف الصناعة والاستثمار بالمحافظة.



واستمع محافظ قنا، خلال اللقاء، إلى العديد من المقترحات التي قدمها المستثمرون حول تطوير بيئة الاستثمار وطموحاتهم للتوسع في أنشطتهم وأعمالهم بالمناطق الصناعية .

و أكد محافظ قنا، أن المناطق الصناعية سوف تشهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة القادمة نظراً لحجم الإنفاق الذي يجري صرفه علي أعمال البنية التحتية والتي قد تصل إلي 3 مليار جنيه.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه يجري التعامل مع أي شكوي بالتنسيق مع الجهات المختصة من منطلق حرص المحافظة علي توفير بيئة جاذبة للمستثمرين بإعتبار أن الاستثمار واحد من أهم محاور رؤية مصر 2030 .

ومن جانبهم أعرب المستثمرين، عن شكرهم للمحافظ لتواصله الدائم معهم ولإعطائهم مساحة لطرح مشاكلهم ولتدخله السريع في حلها.



وفي نهاية الاجتماع طالب محافظ قنا، المستثمرين بتقديم عدداً من الأفكار غير التقليدية للصناعات كثيفة العمالة التي يمكن إقامتها بمناطق قنا الصناعية علي أن تتولى المحافظة إقامتها بالتنسيق مع الجهات الشريكة من القطاع الخاص.

محافظ قنا يطالب مستثمري المناطق الصناعية على إقامة مشروعات كثيفة العمالة

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