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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"الديهي" يُحذر الأوروبيين من تأثير عدم حل أزمة السد الإثيوبي عليهم

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الممثل الأعلى للشئون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال إن أزمة السد الإثيوبي ليست على أجندة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم.


وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أنه لا بد أن تكون قضية السد الإثيوبي في قمة اهتماماتنا وتعاملاتنا مع الدول الأخرى، ولا بد أن يكون هناك عملية تسويق ناجح وعملية إفهام وتفهيم للأخر من خلال شرح القضية بشكل يثير اهتماماته.


وتابع، أن الصديق الأوروبي يضع يده في المياه الباردة، مشددًا على أن قضية السد الإثيوبي ليست قضية مصر والسودان وإثيوبيا فقط، موضحًا أنه حال حدوث حفاف ممتد سيحدث تصحر وتبور للأرض الزراعية في مصر والسودان، والمتواجدين بالأراضي الزراعية سيهاجرون لأماكن أخرى للبحث عن لقمة العيش، وسيكون لأوروبا النصيب الأكبر سواء من الهجرة الشرعية أو غير الشرعية، مؤكدًا أننا لا نحاول تسول موقف أوروبي، وإنما نحاول إفهامه أن عدم استقرار المنطقة سيؤثر عليه سلبًا، مؤكدًا أن قضية الأمن المائي لمصر والسودان محورية ولا يمكن وضعها على الهامش.


ونوه، بأن السد الإثيوبي قد يؤدي لتفخيخ الموقف ونشوب نزاعات وحروب ويؤدي لهجرة ونزوح، مشددًا على أن تحركات مصر في الخارج كانت واعية لكننا نحتاج لتسويق قضية السد الإثيوبي أكثر.   

السد الاثيوبي الهجرة الشرعية الديهي الاتحاد الأوروبي

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