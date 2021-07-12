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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال فترة الذروة

لليوم الثانى.. الأحمال الكهربائية تحقق رقما قياسيا لأول مرة منذ سنوات

صدى البلد

تخطت  الأحمال الكهربائية خلال الذروة اليوم الاثنين  لليوم الثانى على التوالي 32400 ميجاوات لأول مرة خلال كل الأعوام السابقة فى الشبكة القومية للكهرباء.   

 وهناك استقرار كبير فى التغذية الكهربية لكل الاحتياجات مع وجود احتياطى يبلغ حوالى 13000 ميجاوات وكان المتاح من القدرات الكهربية حوالى 45750 ميجاوات بما يمثل مردودا ايجابىا كبيرا لما تم فى هذا القطاع الحيوى من تطوير سواء فى إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء بدعم كبير من القيادة السياسية ويستمر جميع العاملين فى الكهرباء بالعمل على تلبية كل الاحتياجات الكهربية واستقرار التغذية الكهربائية .

يذكر أن  أحمال التغذية الكهربية أمس  الأحد  تخطت خلال الذروة 32 ألف ميجاوات لأول مرة ،،  حيث بلغت الذروة : 32100ميجاوات وكان المتاح : 45900ميجاوات
فى حين بلغ الإحتياطي حوالى : 13450ميجاوات.


و نجحت وزارة الكهرباء والطاقة فى إدارة أزمة انقطاع التيار الكهرباء، التى عانت منها الدولة ككل قبل نحو 6 سنوات ، كما تخطت 68 مركزا عالميا فى مؤشر الحصول على الطاقة  فقد تم تحسن ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز (145) في عام 2015 إلى المركز (77) وذلك وفق التقرير الصادر للعام 2020.

وبلغ إجمالي القدرات الكهربائية المضافة من نهاية عام 2014 حتى نهاية عام 2019 أكثر من 28 جيجاوات تتمثل فى 27 محطة إنتاج طاقة كهربائية، بالإضافة إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية (أى ما يعادل 13 ضعف قدرة السد العالى)، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

ونجح قطاع الكهرباء بالتعاون مع شركة "سيمنس" الألمانية وشركائها المحليين لتنفيذ ثلاث محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، 

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