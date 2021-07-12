نائب بالشيوخ: استغلال أصول الدولة يساهم في تحسن مؤشرات الاقتصاد

أكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أهمية توجيه الرئيس السيسي بمواصلة تطوير واستغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام، وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام، خاصة ما يتعلق بمساحات الأراضي، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تهدف إلى تحقيق أقصى عائد اقتصادي من الأصول الغير مستغلة بقطاع الأعمال العام.

وأضاف البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الاستفادة من هذه الأصول يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على الاستغلال الأمثل لكافة موارد الدولة، موضحا أن هذه الأصول في لها مزايا استثمارية لها دور كبير في زيادة معدلات النمو الاقتصادي للدولة فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن استغلال الأصول من المباني والأراضي ذات القيم التاريخية والمالية، تساهم في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتزيد من معدلات التشغيل والإنتاج ولها دور كبير في خفض نسبة البطالة.

ولفت البلشي إلى أن الصندوق السيادي الذي تم انشاءه في عام 2018 جاء في إطار القيام بحصر جميع الأصول ووضع خطة لكيفية استغلالها لصالح الدولة من خلال الاستثمار فيها.



واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة "التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان بشأن الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية".

ووجه الرئيس بمواصلة تطوير واستغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام، وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام، خاصة ما يتعلق بمساحات الأراضي، وذلك بالتنسيق بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود حصر مجمل الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، وذلك في إطار الاستراتيجية الثابتة للدولة بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن من ما تملكه من موارد وأراضي ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات.

