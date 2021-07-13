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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أفريقية النواب تدعم الوكالة المصرية من أجل التنمية تجاه قضايا القارة السمراء

مجلس النواب
مجلس النواب

عقدت لجنة الشئون الأفريقية اجتماعاً برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس اللجنة، بحضور السفير محمد خليل، أمين عام الوكالة المصرية من أجل التنمية لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة رشا أبو شقرة، بشأن الإفادة والإحاطة فيما صرفت ميزانية الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية المقدرة بـ 200 مليون جينه مصري في ظل توقف الدورات التدريبية أثناء ظروف جائحة كورونا 

 

وأوضح السفير  محمد خليل أوجه صرف ميزانية الوكالة كان على الدورات التدريبية، والمنح الدراسية والمساعدات الطبية واللوجستية والإنسانية والغذائية وأكد على الدور الهام للوكالة في دعم العلاقات المصرية مع القارة الأفريقية.

 

وطالب " الجبلي " ضرورة الاهتمام بزيادة الاعتمادات المالية للوكالة حيث إن الميزانية الحالية لا ترتقي بحجم الأنشطة المصرية والفعاليات التي تقوم بها ولا الدور الريادي من مصر في أفريقيا معلناً دعم اللجنة بجميع أعضائها للوكالة لتقوم بدورها تجاه جميع القضايا التى تهم الدول الافريقية.

الوكالة كورونا القارة السمراء الدورات التدريبية الشئون الأفريقية

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