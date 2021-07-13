مساوئ عمل الزوج والزوجة في مكان واحد ؟ .. استشاري يجيب

قال الدكتور أحمد علام ، استشاري العلاقات الأسرية ، إن هناك بحثا بأحد المجالات العربية يتناول سؤالا عن ما إذا كان يرغب البعض بالعمل مع أزواجهن في مكان واحد ، وجاءت النتيجة أن النسبة الأكبر من السيدات أجبن بـ " نعم "، بينما جاءت النتيجة بالنسبة للرجال أغلبها " لا " .

وأضاف الدكتور أحمد علام ، خلال لقائه ببرنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن سبب رفض الرجال الاساسي هو احساس الرجل بأن زوجته تتفوق عليه عمليا .

وأشار إلى أن تواجد الرجل والمرأة في مكان عمل واحد ، يخلق نوعا من الملل مع الوقت ، كما يتسبب بالتقصير في متطلبات البيت ، بسبب أن عملهما يبدأ وينتهي في نفس الوقت ، ولا إمكانية لبقاء أحدهما في البيت في غياب الأخر .



«نساء حائرات» كتاب جديد لـ منال أبو منصور يكشف أسرار السعادة الزوجية

صدر حديثًا كتاب جديد للدكتورة منال أبو منصور، استشاري العلاقات التربوية والأسرية، بعنوان «نساء حائرات»، والذي تشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ويحكي الكتاب عن أسرار السعادة الزوجية.

وتقول الدكتورة منال أبو منصور، عن كتابها الجديد، إن «نساء حائرات» هو محاولة لوضع لبنة في الحياة الزوجية؛ للمساعدة في تقوية روابط الأسرة، واستقرار الحياة الزوجية لهما، فالعلاقة الزوجية علاقة قائمة على المودة والرحمة؛ فالمودة هنا هي الحب والشغف بالطرف الآخر، فإذا اهتزت المودة ببرود الحب وضعف الشغف، فتأتي الرحمة حاملة معها الذكريات الطيبة واللحظات السعيدة بين الزوجين.

وأضافت« فبالرحمة تستطيع أن تكمل مشوار الحياة الزوجية، فهناك لحظات ضعف قد تمر بنا؛ ضعف في الصحة، أو ضعف المال، أو ضعف الحالة النفسية.. ولعل كتاب (نساء حائرات) يكون همسة في أذن الرجل؛ لكي يكون له دليلا في التعامل مع المرأة بشكل أكثر مرونة وتسامحًا».

وأشارت استشاري العلاقات التربوية والأسرية قائلة: «في كتابي نساء حائرات سنبدأ معا رحلة في أعماق النساء؛ لعلنا نجد الإجابة عن بعض الأسئلة التي تكاد أن تكون لغزا بالنسبة للرجل».

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وفي سياق متصل، قال إسلام بيومى، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن المعرض هذا العام يعتبر استثنائيا نتيجة لتفشي فيروس كورونا فى مصر والعالم، وأيضا لأن صناعة النشر تواجه مشكلة كبيرة جدا فى ظل عدم وجود فرص للبيع وتأجيل معارض وإلغاء بعضها على مدار العام.