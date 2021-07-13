النني يقود تشكيل ارسنال أمام هيبرينيان وديًا

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق ارسنال، تشكيل فريقه لمواجهة هيربنيان الاسكتلندي، في مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد.

وتواجد محترفنا المصري محمد النني في التشكيل الأساسي لـ ارسنال والذي ضم كل من:

تشكيل ارسنال

في حراسة المرمى: أوكونكو

خط الدفاع: سيدريك سواريز - بابلو ماري - كلاريك - كولاسينتش

خط الوسط: محمد النني - ميتلاند نايلز - ويليان

خط الهجوم: أوباميانج - نيلسون - نيكيتاه

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً، وتُنقل على قناة النادي الرسمية على موقع “ يوتيوب” ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد 2021-2022.