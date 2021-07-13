محمد شاهين يشارك في معرض الكتاب بـ "تداول العملات"

يشارك الكاتب محمد شاهين في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 والذي تستمر فعالياته حتى 15 يوليو المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بأحدث إصداراته كتاب "تداول العملات".

وقال محمد شاهين إن الكتاب يشرح كيف يتم تداول العملات الالكترونية ومنها البيتكوين، خاصة المبتدئين في عالم البيتكوين والعملات الرقمية أو أو من يرغب ببساطة في البقاء على إطلاع على تلك الصناعة.

وأضاف أن هذا الكتاب لا يشرح فقط المشكلات التقنية، بل يعطينا أيضًا موضوعات و صور أكبر حول سبب أهمية التحول إلى العملة الرقمي، فإذا كنت حديث العهد بعالم البيتكوين والعملات الرقمية، فهذا هو الكتاب الذي يجب عليك قراءته أولاً قبل الخوض في أعماق التكنولوجيا وبدء الاستثمار.

كما يشرح كيفية الاهتمام بتقنية اللامركزية، ورؤية الاحتمالات العديدة لكيفية قيام هذه التكنولوجيا بإحداث ثورة في طريقة عيشنا، وكيف يمكننا إدارة عالم أفضل.