رفع درجة الاستعداد.. تعرف على خطة الدولة لعيد الأضحى

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن الاستعدادات لاستقبال عيد الاضحي، مؤكدا أن هناك خطة موضوعة لعيد الأضحى.



وشدد خالد قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالالتزام بمواعيد غلق المقاهى والمطاعم والمحال والمولات التجارية والحفاظ على النسبة المقررة لتواجد المواطنين للمطاعم والكافتيريات والتى أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء .



فيما أصدر وزير التنمية المحلية تكليفات للأجهزة التنفيذية بالمحافظات وعلى رأسها مديريات التموين بالقيام بحملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين حرصاً على صحتهم وسلامتهم وكذا محطات الوقود لضبط أي مخالفات، مع التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والمرور اليومى لرصد أية حالات للتعدى على الأراضي الزراعية بالتبوير أو البناء وازالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع مديريات الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشدداً على تكثيف حملات النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق الشكل الجمالي والحضاري للمحافظات.

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عن رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع المحافظات والمرافق ومديريات الخدمات استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وطالب اللواء شعراوي بضرورة التواجد الميدانى لجميع القيادات التنفيذية والتعامل الفوري مع أي طارئ الطارئة وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالالتزام بمواعيد غلق المقاهى والمطاعم والمحال والمولات التجارية والحفاظ على النسبة المقررة لتواجد المواطنين للمطاعم والكافتيريات والتى أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء.

ووجه اللواء محمود شعراوى السادة المحافظين بفتح المجازر الحكومية مجاناً للمواطنين الراغبين فى ذبح الاضحية وحظر الذبح بنهر الطرق والشوارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ومنع اقامة شوادر بيع الخراف والمواشي فى الشوارع الرئيسية ، والتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات للسيطرة على أسعار السلع واللحوم.

كما وجه شعراوى برفع درجة الاستعدادات بهيئتي النقل العام بالقاهرة والاسكندرية وتكثيف تواجد سيارات النقل العام لمواجهة أي طوارئ أو أزمات ، مع متابعة مواقف السيارات ( النقل العام والسرفيس ونقل الركاب والأجرة ) لعدم استغلال المواطنين ورفع الأجرة ، كما وجه اللواء محمود شعراوى السادة المحافظين بضرورة تحديد الإجازات للأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال فترة عيد الأضحى ورفع درجة الاستعداد في المستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوي كل محافظة والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية.

وأصدر وزير التنمية المحلية تكليفات للأجهزة التنفيذية بالمحافظات وعلى رأسها مديريات التموين بالقيام بحملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين حرصاً على صحتهم وسلامتهم وكذا محطات الوقود لضبط أي مخالفات ، مع التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والمرور اليومى لرصد أية حالات للتعدى على الأراضى الزراعية بالتبوير أو البناء وازالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع مديريات الأمن واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين مشدداً على تكثيف حملات النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق الشكل الجمالى والحضارى للمحافظات .

كما وجه شعراوى بعمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار الساعة خلال العيد لمتابعة كافة تطورات الوضع في المحافظات والتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء لمواجهة أي أحداث طارئة مع توجه غرفة العمليات بالمحافظات بالتواصل على مدار اليوم لرصد شكاوى المواطنين والتفاعل معها والتشديد على تكثيف حملات المحافظات المرورية على الميادين العامة والشوارع ومنع التزاحم والتجمعات ومنع الاحتياجات المرورية مع متابعة مواقف سيارات السرفيس لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة المقررة .

وناشد اللواء محمود شعراوى المواطنين بالاستمرار فى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحرص على ارتداء الكمامات الوقائية فى الأماكن العامة موضحاً أن مبادرة الوزارة لتلقى الشكاوى ( صوتك مسموع ) تتلقى شكاوى المواطنين عن أى نقص سلع أو خدمات على www.facebook.com/sotakmasmw وعلى الخط الساخن 15330 وعن طريق الواتس آب على رقم 01150606783 وأيضاً على البريد الاليكترونى [email protected] وذلك للتيسير على المواطنين وضمان وصول أى شكوى لهم بسهولة ويسر.