وثائقي يكشف خطة التمدد العثماني لمواجهة نفوذ الولايات المتحدة بعهد بايدن

كشف فيلم وثائقي حمل عنوان "الإمبراطورية المحتضرة"، عن الخطوط العريضة لفكر النظام التركي واتجاهه لسياسة ونفوذ الولايات المتحدة في عهد الرئيس الحالي بايدن ، وقد تحدث خلاله العديد من المتخصصين والنشطاء السياسيين أصحاب الفكر المناهض لأمريكا.



وقد وصفوا أمريكا بالديكتاتورية وانها الي زوال، وان اختيار بايدن كرئيس أمريكي قد تم في انتخابات غير نزيهة، وإن وجوده في الحكم سيتسبب في العديد من المشاكل الاقتصادية بالعالم والصراعات الاجتماعية بالولايات المتحدة، ولفتت إلى أن إدارة بايدن يجب أن تعمل على استقرار العلاقات الخارجية مع دول العالم.



وعرض الوثائقي لقاء مصور لبايدن عن توجهه لتمويل المعارضة التركية لتغيير النظام التركي ووصولها الي السلطة، وأعرب عن عدم رغبته باستكمال أردوغان بالحكم في بيان ادلى به لصحيفة نيويورك تايمز في يناير 2020، وفي ذلك الوقت لم يكن مرشح للرئاسة الامريكية.

