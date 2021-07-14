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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جولة مفاجئة لوزير الطيران داخل صالات الركاب بمطار القاهرة

وزير الطيران
وزير الطيران

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بزيارة مفاجئة منذ قليل، لمبني الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي للوقوف علي انتظامية سير العمل بالمطار ومتابعة حركة السفر والوصول  والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للركاب والمسافرين، رافقه خلال الجولة باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام .


وخلال الجولة، تفقد وزير الطيران صالة الوصول ومنطقة الأسواق الحرة ومواقف انتظار السيارات، كما اطمأن على اتباع وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل مبنى المطار حفاظًا على سلامة وصحة العاملين والركاب. 


كما أشاد وزير الطيران خلال الجولة بمجهودات العاملين المبذولة بالمطار، ووجّه سيادته بضرورة الاستعداد للزيادة المتوقعة في حركة التشغيل خلال إجازة عيد الأضحى والإجازات الصيفية، من قبل كافة شركات الطيران الأجنبية والخاصة والمصرية وأيضًا الشركة الوطنية مصر للطيران. 


وفي ختام جولته قدّم وزير الطيران المدني الشكر لجميع الجهات العاملة بالمطار من رجال الشرطة والجمارك والحجر الصحي والعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي وشركات الخدمات  العاملة بالمطار علي جهودهم المشرفة .

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جولة مفاجئة لوزير الطيران داخل صالات الركاب بمطار القاهرة

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