عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فينجادا يكشف خطته لإقامة دوري الرديف في مصر

فينجادا
فينجادا

كشف البرتغالى نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، خطته لإقامة دوري الرديف في مصر.

وقال فينجادا في تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "نبدأ في بناء المنتخب الأولمبى الذى يشارك في تصفيات أولمبياد باريس 2024، ولاعبو الأوليمبى سيكونون نواة لمنتخب مصر الأول".

وتابع: "من المهم إقامة مسابقة دورى الرديف المكون من لاعبين من أصحاب الـ22 و23 عاما ومن الممكن السماح لإشراك من 3 أو 4 لاعبين فوق السن من اللاعبين العائدين من الإصابة".

وواصل: "دورى الرديف سينقذ عددا كبيرا من اللاعبين الذين لا يجدون فرصة في الفريق الأول بأنديتهم، وسيساعد الأندية على رؤية جميع اللاعبين التي لم تحصل على فرصة، خاصة من الشباب بالإضافة لتجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة".

وأوضح: “10% زيادة في ميزانية الفريق الأول كفيلة بتغطية نفقات دورى الرديف”.

وكشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن حقيقة رفض الاتحاد تحمل رواتب مساعدي فينجادا المدير الفني للجبلاية، وعن القيمة المادية التي يتقاضاها البرتغالي.

وقال المصدر خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن كل ما يتردد عبر المواقع الإلكترونية حول راتب فينجادا غير صحيح، وأن مسؤولي الجبلاية لم يفصحوا حتى الآن عن قيمة وتفاصيل عقد المدير الفني فينجادا.

وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة يوضح في بيانات رسمية كل ما يخص لاعبي ومسؤولي المنتخبات الوطنية أما غير ذلك فلابد أن تتحرى فيه الصحافة الصحة والدقة وكل ما نشر عن تفاصيل عقد فينجادا غير صحيح.

وتابع: التفاصيل المادية التي تخص المسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم ومن بينهم فينجادا تخص أصحابها، ولا داعي لخلق أمور غير صحيحة تثير الشارع المصري.

دوري الرديف دوري الرديف في مصر فينجادا نيلو فينجادا اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل أسمهان.. لحظاتها الأخيرة قبل وفاتها غرقًا

أشد فتكًا من دلتا.. الصحة العالمية تحذر من متحور جديد لـ كورونا

دليلك في مصر|أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة والمطافئ والإسعاف والكهرباء والغاز والتليفونات

إصابة كارول سماحة خلال أداء التمرين.. شاهد

مصرع 1146 شخصا في البحر خلال محاولتهم الوصول لأوروبا

"المركزي": جميع البنوك تشارك في مبادرة التمويل العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

خبر سار لـ 880 ألف موظف بالدولة.. فيديو

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

الكاف يعلن الجوائز المالية لبطل أفريقيا

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

بعد توجيهات السيسي.. برلماني يزف بشرى سارة حول انخفاض أسعار السيارات والبنزين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

فيديو

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ