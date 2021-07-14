فينجادا يكشف خطته لإقامة دوري الرديف في مصر

كشف البرتغالى نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، خطته لإقامة دوري الرديف في مصر.

وقال فينجادا في تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "نبدأ في بناء المنتخب الأولمبى الذى يشارك في تصفيات أولمبياد باريس 2024، ولاعبو الأوليمبى سيكونون نواة لمنتخب مصر الأول".

وتابع: "من المهم إقامة مسابقة دورى الرديف المكون من لاعبين من أصحاب الـ22 و23 عاما ومن الممكن السماح لإشراك من 3 أو 4 لاعبين فوق السن من اللاعبين العائدين من الإصابة".

وواصل: "دورى الرديف سينقذ عددا كبيرا من اللاعبين الذين لا يجدون فرصة في الفريق الأول بأنديتهم، وسيساعد الأندية على رؤية جميع اللاعبين التي لم تحصل على فرصة، خاصة من الشباب بالإضافة لتجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة".

وأوضح: “10% زيادة في ميزانية الفريق الأول كفيلة بتغطية نفقات دورى الرديف”.

وكشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن حقيقة رفض الاتحاد تحمل رواتب مساعدي فينجادا المدير الفني للجبلاية، وعن القيمة المادية التي يتقاضاها البرتغالي.

وقال المصدر خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن كل ما يتردد عبر المواقع الإلكترونية حول راتب فينجادا غير صحيح، وأن مسؤولي الجبلاية لم يفصحوا حتى الآن عن قيمة وتفاصيل عقد المدير الفني فينجادا.

وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة يوضح في بيانات رسمية كل ما يخص لاعبي ومسؤولي المنتخبات الوطنية أما غير ذلك فلابد أن تتحرى فيه الصحافة الصحة والدقة وكل ما نشر عن تفاصيل عقد فينجادا غير صحيح.

وتابع: التفاصيل المادية التي تخص المسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم ومن بينهم فينجادا تخص أصحابها، ولا داعي لخلق أمور غير صحيحة تثير الشارع المصري.