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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محلية البرلمان تناقش طلب إحاطة بشأن ميزانية أسيوط في رصف الطريق الدائري

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن قيام محافظ أسيوط بأستنزاف ميزانية المحافظة في رصف الطريق الدائري التابع للهيئة العامة للطرق والكباري بمبلغ 25 مليون جنيه مخصصة لرصف الشوارع الداخلية بالمحافظة، وذلك بالرغم من وجود شوارع كثيرة بالمحافظة تحتاج إلى رصف.

ووجه دسوقي، انتقادات لمحافظ أسيوط اللواء عصام سعد، بسبب مشاكل الطرق المرصوفة، وقال خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية الذي يناقش عددى من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة، اليوم، إن بعض الشوارع القديمة أفضل من المرصوفة حديثًا. 

وانتقد دسوقي عدم عرض المحافظ خريطة وخطة الشوارع قبل الرصف وقال "النواب أدرى بأولويات الشوارع التي تحتاج للرصف في المدن والمراكز".

وطالب دسوقي بتشكيل لجنة فنية لمراجعة الطرق المرصوفة وفحصها وبيان مطابقتها للمواصفات، وعدم إسناد عملية الرصف لجهة واحدة. وقال "رصف الطريق السريع له مواصفات وداخل المدن له مواصفات وسعر تقديري متعارف عليه".

من جهته قال محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد "اتفق مع النواب في كثير مما قالوا، والمحافظة كلها تحتاج لرصف".

وأشار إلى أن عقب توليه منصب المحافظ عقد اجتماعات ووضع مع المسؤولين التنفيذيين خطة لرصف الشوراع  لتليق بمحافظة أسيوط، وقال "خصصنا مبلغ ضخم لرصف المحافظة"ن كما لفت إلى توزيع كتب دورية على المسئولين في الأحياء والمدن، وقال "لأقول للبهوات في الأجهزة التنفيذبة في المحافظة كيف  نرصف طريق".

ولفت سعد إلى تشكيل لجنة فنية وعقد عدة جلسات  والعمل على توفير الخدمة والجودة وقال "قلنا لابد أن نعمل أحسن حاجة للجودة لأننا هنتحاسب حساب عسير، أمام الله وأمام القيادة السياسية التي كلفتنا بهذا التكليف".

وأوضح سعد تلقيه خطابًا من وزارة التنمية المحلية، وهو معمم على كل المحافظات يفيد بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية وهيئة الطرق والكباري، لتكون الجهة المسؤولة عن الرصف في المحافظات، موضحًا استعانة الهيئة بشركات تتولى الرصف.

وقال: " تم عقد بروتوكول وتخصيص مبلغ للرصف قيمته ٣٠٠ مليون جنيه". ولفت إلى نزوله ومتابعته المستمرة لاعمال الرصف، موضحًا ملاحظاته بعدم مطابقة بعض الشوارع للمواصفات وإبلاغ هيئة الطرق والكباري.

وتابع:"كلمت الفريق كامل الوزير، أرسل لي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري،  واتكلمنا في الفنيات، ولم تعجبني  شوراع في حي شرق وحي غرب لكن في بقية المدن رصف على مستوى عالى من الجودة".

وأضاف : "تم سحب الشركة بالكامل وبدأوا ينزلوا شركات أخرى، أقسم بالله ولا مليم اتصرف لسة الشوارع التي بها ملاحظات، ولا مليم اتصرف وسحبوا الشركة ومش هيتصرف ولا مليم، ورئيس الحي والمدينة مسئول عن الاستلام ولجان فنية من كلية الهندسة".

من جهتها أوضحت مدير مديرية الطرق والكباري بمحافظة أسيوط، فيفي سليمان أن المديرية تشارك في الإشراف والاستلام، وتسجل ملاحظات ظاهرية وملاحظات أخرى تظهر وقت الاستلام.

وأوضحت أن المشاكل أكثر مسجلة بشوارع حي شرق وبعض شوارع حي غرب، ولفتت إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري تكلف خمس شركات بالعمل في الرصف وأوقفت التعامل مع شركة واحدة بعد الشكاوى التي تكررت بشأن الطرق المرصوفة.

لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب طلب الإحاطة محافظ أسيوط الطرق المرصوفة كتب دورية

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