سموحه يحصل على الدرع العام فى الطائرة

شهد المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة حفل تكريم الفرق المتفوقة فى الكرة الطائرة وحصول سموحة الدرع العام بعد أن حصد أكبر عدد من البطولات .

وحضر الحفل الثلاثى أسامه نعمان وإيمان جابر وعمر الغنيمى أعضاء مجلس الإدارة ونصر شعبان رئيس منطقة الإسكندرية للكرة الطائرة واللواء أحمد سعيد المدير التنفيذى وباهر جزارين مدير النشاط الرياضى .

وكانت فرق 15 سنة بنين ، 16 ،19 سنة بنات حصلت على المركز الثالث على مستوى الجمهورية .

وحصل فريق ١٣ سنة بنين على بطولة منطقة الإسكندرية كما حصل فريق 12 سنة بنات على المركز الأول فى بطولة منطقة الإسكندرية بالتساوى مع نادى جمعية الشبان المسيحية .

وألقى رئيس النادى كلمة رحب خلالها بالحاضرين وهنأ أعضاء الفرق المتفوقة وطالبهم باستمرار الانتصارات وتحقيق البطولات لرفع اسم نادى سموحة .