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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد رحيم

طعم رائع وبأقل المكونات.. وصفة سحرية لفقدان وزن طفلك.. فيديو

الدكتور محمد رحيم
الدكتور محمد رحيم

قال الدكتور محمد رحيم، أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة بدون جراحة، إنه من أجل عمل حمية غذائية للأطفال فيجب تقليل تناولهم للحلويات لتكون مرة واحدة فى الأسبوع، وعمل وجبات بديلة لها، مثل الزبادي بالشوفان، مقدما طريقة عملها، "لو جبنا كةب لبن خالي الدسم وكوب زبادى وحطينا عليه ملعقتين كبيرة من الشوفان وملعقة من عسل النحل ونضربه فى الخلاط".


وأضاف "رحيم" خلال حواره ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن تلك الوصفة تحتوي على سعرات حرارية قليلة ومشبعة أكثر، موضحا أنها تحتوي على الكالسيوم والبروتين وكاربوهيدرات وسكريات فى وجبة واحدة، حيث أن طعمها رائع.
 

وفي سياق أخر، قال الدكتور محمد رحيم أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة بدون جراحة، أن تناول “الأتة” من الأشياء المهمة لنقص الوزن، مؤكدًا أن كيلو “الأتة” به سعرات حرارية أقل من بسكويت الشوفان الصغير.

 

وأضاف ، أنه ينصح المواطنين بـ تناول “الأتة” والتفاح الأخضر.


وتابع أنه يوجد كمية كبيرة من السعرات الحراراية بالتشيز كيك لوتس، مشيرا إلى أن تناول أى نوع شوكولاتة يقوم الجسم بإفراز هرمون من المخ يطلق عليه هرمون السعادة حيث أنه يقوم بخلق هدوء فى الأعصاب.

 

وأوضح أن التشيز كيك يوجد به من 800 إلى ألف و200 كيلو سعر حراري فى القطعة الواحدة، موضحا ‘نه من الممكن تناولها علي مرتين فى الأسبوع.


وتابع إنه عند تناول الصبار فى بداية اليوم يقوم بفقدان الشهية بالإضافة إلى خلاصة القهوة الخضراء والكرميوم حيث أنه يقوم بتوازن مستوى السكر فى الدم والجارسينيا التى تساعد على تحويل الدهون إلى طاقة.

علاج السمنة بدون جراحة حمية غذائية الزبادي بالشوفان ست الستات عسل النحل

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