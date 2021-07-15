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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الإعلان الرسمي| هيونداي توقف تصنيع هذا الطراز.. تفاصيل

طراز فيلوستر
طراز فيلوستر

تتخلى العديد من شركات صناعة السيارات العالمية ، عن العديد من طرازاتها الشهيرة الفترة الأخيرة ، لصالح طرازاتها الجديدة الكهربائية التى أصبحت محط انظار العالم اجمع .

 

ومن بين هذه الشركات، شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات، والتي أعلنت رسميا وقف تصنيع الفئة التقليدية من طراز فيلوستر التى تنتمى لفئة السيارات هاتشباك.

 

تفاصيل إنهاء طراز فيلوستر 

 

وأوضحت شركة هيونداي من خلال تصريحات صحفية لها لموقع موتور وان العالمي المتخصص في عالم السيارات ان موديل 2020 الماضي من طراز فيلوستر الهاتشباك ، ستكون هي النسخة والموديل الأخير من هذا الطراز الشهير .

 

وتابعت الشركة ان السيارة فيلوستر الهاتشباك ، بعد توقفها عن الإنتاج نهائيا ستكمل مسيرتها المستقبلية فئة N الجديدة ، وسيتم توافرها للمرة الأولى كموديل عام 2022، تحت مسمى فيلوستر N .

 

وكان بيان هيونداي الرسمي ، قد اكد ان وقف التصنيع للسيارة فيلوستر الهاتشباك ، قد دخل حيز التنفيذ استعداداً لتصنيع نسخ 2022 من فيلوستر N ، بعد شهور من إعلانها عن نيتها لتطبيق هذا القرار .

 

وكانت أحدث نسخة قدمتها هيونداي من طراز فيلوستر، هي Veloster N DCT التي أعلنت لقطاتها الرسمية لعام 2021 الجاري.

 

وكانت نسخة Veloster N DCT ، تستمد قوتها من محرّك توربيني سعة 2.0 لتر ينتج قوة 278 حصاناً، بعزم دوران 260 لفة/قدم.

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