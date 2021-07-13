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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باقة 50 ألف دينار .. 5 سيارات من هذه الفئة بـ الأردن

ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو

تعتبر سوق الأردن للسيارات ، واحدة من اكبر أسواق المنطقة العربية ، في ضم العديد من الطرازات المختلفة للعلامات التجارية الكبرى .

 

وخلال السطور التالية سنتعرف على عدد من الطرازات المختلفة من الشركات العالمية بفئة سعرية تقارب الـ 50 الف دينار .

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باقة 20 ألف دينار.. أبرز 5 سيارت موديل 2021 في السوق الأردني

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أبرز 5 سيارات عائلية موديل 2021 داخل السوق الأردني.. صور

1- فورد ايدج

تأتى السيارة فورد ايدج بمحرك مكون من 4 الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، ليعطي قوة 250 حصان ، معتمدة على ناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك.

 

ويأتي سعر السيارة في الأردن : 

- أوتوماتيك 2021 بسعر 43,000 دينار .

 

2- تويوتا راف فور

تستمد السيارة تويوتا راف فور بمحرك مكون من 4 الأسطوانات، سعة 2500 سي سي، ليعطي قوة 208 حصان ، وعزم أقصى للدوران 213 نيوتن متر، معتمدة على ناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك من نوع CVT .

 

ويأتي سعر السيارة في الأردن : 

- أوتوماتيك / A1 2021 بسعر 31,900 دينار .

- أوتوماتيك / A2 4X4 2021 بسعر 33,500 دينار .

- أوتوماتيك / A2 2021 بسعر 34,900 دينار .

- أوتوماتيك / A4 4X4 2021 بسعر 37,500 دينار .

- أوتوماتيك / A4 2021 بسعر 39,500 دينار .

- أوتوماتيك / A6 4×4 2021 بسعر 42,500 دينار .

 

3- ميتسوبيشي باجيرو

وتتوافر ميتسوبيشي باجيرو بمحرك مكون من 6 الأسطوانات، سعة 3800 سي سي، ليعطي قوة 250 حصان ، وعزم أقصى للدوران 329 نيوتن متر، معتمدة على ناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك ، بالإضافة الى محرك 3500 سي سي .

 

وتعتمد باجيرو على منظومة الجر الرباعي، التى يمكنها من التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 9.7 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 9.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

ويأتي سعر السيارة في الأردن : 

- أوتوماتيك / BASIC 2020 بسعر 34,930 دينار .

- أوتوماتيك 2020 بسعر 38,950 دينار .

- أوتوماتيك 2022 بسعر 42,950 دينار .

 

4- رينو كوليوس

تعتمد السيارة رينو كوليوس بمحرك مكون من 4 الأسطوانات، سعة 2500 سي سي، ليعطي قوة 170 حصان ، ، معتمدة على ناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك من نوع CVT ، وتعتمد كوليوس على منظومة الجر أمامي .

 

ويأتي سعر السيارة في الأردن : 

- أوتوماتيك / GM2 2021 بسعر 33,000 دينار .

- أوتوماتيك / GM3 2021 بسعر 38,000 دينار .

 

5- بيجو 5008

وتتوافر السيارة بيجو 5008 بمحرك مكون من 4 الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليعطي قوة 165 حصان ، معتمدة على ناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك ، وتعتمد 5008 على منظومة الجر الأمامي .

 

ويأتي سعر السيارة في الأردن : 

- أوتوماتيك / ALLURE 2019 بسعر 34,000 دينار .

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