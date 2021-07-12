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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حسين مصطفى : توجهات الرئيس السيسي تؤكد على تصميم الدولة لاستخدام الطاقة النظيفة بقطاع السيارات

أوتوبيسات النقل العام
أوتوبيسات النقل العام والمركبات تعمل بالكهرباء

قال اللواء حسين مصطفى خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي لـ رابطة مصنعي السيارات سابقا ، ان توجهات الرئيس السيسي بالتوسع في إنتاج أتوبيسات نقل عام و مركبات تعمل بالكهرباء ، هي تعتبر إصرار على اتجاه الدولة للتحول الى استخدام الطاقة النظيفة واستغلال كافة الإمكانيات لذلك .

 

تصريحات خاصة 

 

وأضاف مصطفى في تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان القوات المسلحة المصرية لديها طاقات وخبرات في مجال الشاحنات والباصات من خلال إدارة المركبات بالقوات المسلحة ، ولذلك يريد الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل توليفة قوية لتنفيذ استراتيجية استخدام الطاقة النظيفة بمشاركة القطاع الخاص .

 

وأوضح خبير صناعة السيارات ، ان اختيار شركة MCV الخاصة بالحافلات والشاحنات لتنفيذ التوسع في إنتاج أتوبيسات النقل العام والمركبات الكهرباء ، جاء بسبب ان لديها خبرات كبيرة في هذا القطاع ، وتمتلك التكنولوجيا الحديثة بمشاركة لشركات صناعة السيارات العالمية .

 

وتابع مصطفى ، ان الرئيس السيسي يريد تعميق التصنيع المحلى في الصناعات المغذية لصناعة الشاحنات والحافلات ، والتي ستاتي بثمارها على هذا القطاع ، مؤكدا ان الدولة تسعى بكل هذه الخطوات لتعميق الاستخدام للطاقة النظيفة .

 

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع اللواء كامل وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV، والمهندس سامح نبيل مدير إدارة التصدير بشركة MCV.

 

وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة في تطوير مركبات النقل العام والنقل الثقيل بمختلف أنواعها، بالاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، خاصةً الغاز الطبيعي والكهرباء.

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض التعاون بين الدولة بقطاعاتها المتخصصة مع القطاع الخاص، ومنها شركة MCV، وذلك لتصنيع وإنتاج شاحنات النقل الثقيل التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وذلك على نحو يلائم متطلبات السوق المحلي، مع انتقاء أفضل ما توصلت إليه الشركات العالمية من المواصفات الفنية ذات الصلة، بما في ذلك الصيانة والإصلاح وعوامل الأمان.

 

و وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ذات الخبرة المتميزة للتوسع في استخدام وسائل النقل التي تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود بديل، خاصةً ما يتعلق بالحافلات والشاحنات، وذلك بالنظر إلى المردود الاقتصادي والبيئي لتلك المركبات، وكذلك لمواكبة التطور المتنامي عالمياً في الاعتماد على الوقود النظيف، فضلاً عن الاستمرار في تطوير البنية التحتية ذات الصلة من محطات الشحن والصيانة.

 

كما وجه الرئيس بالتوسع في جهود إنتاج أوتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء، وذلك بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، مع الالتزام بمبدأ التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف أساسي، ووفقاً لاشتراطات الجودة وأعلى المعايير العالمية.

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