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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة تعمل بـ الطاقة الشمسية تحقق مدى 708 بالشحنة الواحدة

السيارة ان لايت يير
السيارة ان لايت يير وان

أعلنت شركة لايت يير الهولندية الناشئة عن نجاحها في امداد سياراتها الجديدة ، التى تسمى لايت يير وان سولار الكهربائية الجديدة التي تعمل بـ الطاقة الشمسية بحزمة بطاريات صغيرة نسبيا ومدي يصل لـ 708  كم.

 

وتقول شركة لايت يير بالرغم من امتلاك كل من لوسيد وتسلا سيارات كهربائية عالية المدى يصل لـ 644 كيلو متر تقريبا، إلا أن لايت ير وان تستطيع تحقيق ما يمكن أن تحققه تسلا ولوسيد ولكن مع بطارية أصغر بكثير.

تفاصيل السيارة 

 

وأوضحت الشركة ، السيارة ان لايت يير وان تحتوى على حزمة بطارية 60 كيلو وات في الساعة ، و تحتوي لوسيد على حزمة بطارية بقوة 110 كيلو وات في الساعة، ويحتوي طراز بلايد من تسلا على حزمة بطارية بقوة 100 كيلو وات في الساعة .

لذلك وجدت شركة لايت يير طريقة لتقديم نطاق مشابه، ولكن ببطارية أصغر بنسبة 40 في المائة من منافسيها بكفاءة تبلغ 12 كيلو متر لكل كيلو واط في الساعة. على هذا القياس تُقدر كفاءة موديل تسلا 3 مع بطارية 50 كيلوواط ساعة بـ 8 كيلو متر لكل كيلوواط ساعة.

وعدت لايت يير بتحقيق حوالي 724 كيلومتر في شحنة واحدة في العام الماضي ، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لاختبار وكالة حماية البيئة أو اختبار المركبات الخفيفة الرسمي، وإصدار رقمًا محدداً مع السيارات الكهربائية الأخرى في السوق. من المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم الخاصة بـ وان العام المقبل.

 

و يأتي إنجاز لايت يير الجديد، بعد شهر واحد من تحقيق سيارتها الكهربائية الأولي لايت يير وان لـ مدي 710 كم بشحنة واحدة في مركز اختبارات الدينهوفن في ألمانيا.

الطاقة الشمسية لايت يير لايت يير الهولندية لايت يير وان سولار الكهربائية

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