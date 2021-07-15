لمواليد 15 يوليو.. ماذا يخبئ لك برجك في علم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام:" إذا كنت مولودا في يوم 15 يوليو فإن ذلك يعني أنك تميل للعمل بدقة متناهية، وتعرف كيف تفرض نفوذك وإرادتك.

أضافت عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي أن مولود 15 يوليو ولاؤك الأول للبيت والعائلة وتبدي اخلاصا في علاقتك بالأصدقاء وبمن تحبهم.

نصيحة لمواليد 15 يوليو



وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 15 يوليو قائلة:" عام ٢٠٢١ يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر سيكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.."