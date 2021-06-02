شخصيتك من تاريخ ميلادك ..اكتشف ماذا يخبئه برجك

كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد شخصية اليوم في علم الأرقام شخصية اليوم ١ يونيو.

شخصية في علم الأرقام..



عام ٢٠٢١ يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.



إذا كنت مولودا في يوم 2 يونيو اليوم ليس جيداً من الناحية الفلكية ، لذلك عليك أن تكون حذراً في كل خطوة تخطوها ، ولا تكن عصبيًا ، وكن حذرًا عند التحدث مع شخص أعلى منك.



أما صحياً فلا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة لرؤية الطبيب إذا كنت تعاني من آلام شديدة في المعدة و اليوم ليس جيداً من الناحية الفلكية ، لذلك عليك أن تكون حذراً في كل خطوة تخطوها ، ولا تكن عصبيًا ،

اليوم مفترق طرق في حياتك ، خاصة بالنسبة للقرن العشرين من السرطان ، لكن مهما حاول الكثيرون تشويه صورتك ، فلن ينجحوا وأما عاطفياً فيعد الاستقرار في العلاقة مع الشريك الجديد ، لكن الاستقرار النهائي بينكما يستغرق وقتاً أطول



اليوم يدعوك علم الفلك إلى الإبطاء قليلاً وعدم توقع الأمور خاصة على المستوى المالي ، وينصحك بدراسة أي مشروع قبل الشروع فيه وعاطفي تتحسن العلاقة مع الشريك بعد سوء التفاهم الأخير بينكما ، وتختفي الغيوم الداكنة تدريجياً.



لا تضحي بمركزك المهني من أجل أشياء تافهة ، أو ستدفع ثمن اندفاعك غير المبرر والمتهور كذلك يجب مساعدة الشريك في محنته النفسية أمر مهم للغاية ، وإيجاد عامل الراحة بينكما مفيد أيضًا ، وتأكد من أن هذا الأمر سيؤثر إيجابًا على علاقتك في المستقبل.

