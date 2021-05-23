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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

موسم الجوزاء بدأ.. خبيرة تكشف عن توقعات الأبراج

صدى البلد

يحتفل مواليد برج الجوزاء بأعياد ميلادهم بداية من يوم 21 مايو وحتى يوم 20 يونيو.

وقدمت ندى عادل خبيرة الأبراج، لـ “صدى البلد”، توقعات لموسم الجوزاء 2021.

برج الحمل 
ينشغل بالأجواء العائلية ويريد تغير منزله أو شراء سيارة أو تجديد عتبة جديدة.
برج الثور

يتحدث مع أشخاص في أعماله الجديدة ويغير من وضعه المهني والعملي.
برج الجوزاء 
يحتفل مع أصدقائه ويتحدث أصدقاء قدامه ويسعى للعمل معهم ويخرج خارج إطار التوتر والقلق بسفر جديد ومفاجآت.

برج السرطان

يحاول لم الأسرة ويحاول ارضاء الجميع ويبذل جهد بقصي حد، ويتمتع بإبراز هويته لتحليل شخصية العائلي وتأثير هويته.

برج الأسد 
البعض يسوده الحزن بسبب الفرق من أهل الأب ولكن لا يتأثر عمله ومنزله بشئ ويفرح بإنجاب جديد أو طفل في العائلة مولود جديد

برج الميزان 
يشعر بالتعب ولكنه يحمل فوق طاقته وينشغل بترتيب حياة أسرته أو زواج أحد أقاربه أو إصلاح أعطال لشقيقته أو ابنته.

برج العقرب 
يهتم بالرياضة والسفر في الفترة القادمة ويلتزم بمواعيد رسمية ويهتم بجسمه وغذائه.

برج القوس

يسعى للسفر خارج البلاد ويهتم بالتنزه والترفيه ولكن مصاريفه لا تغطي تكلفة مصاريفه الباهظة

برج الجدى

يعمل مع صديق ولكن لديه رجوع للشريك نتيجه مشكلة عائلية حدثت منذ فترة.
برج الدلو 
يسعى في مراقبة الشريك ولكن الشريك باله مشغول مع طرف آخر وسوف يسافر الشريك إلى مكان بعيد عنه.

برج الحوت 

يسعى للنجاح والتألق والشهرة ويدفع مبالغ مالية متأخرة عليه ويسعى للعمل والنجاح ويترك اموره العاطفيه خلف ظهره

الجوزاء برج الجوزاء مواليد برج الجوزاء الجوزاء 2021 ندى عادل

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