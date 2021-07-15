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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مصممة الأزياء آلاء باسم تكشف عن ملابس تناسب البشرة السمراء

الاء باسم
الاء باسم

تقول مصممة الأزياء الاء باسم،  يقع بعضنا في حيرة شديدة عند تنسيق الملابس واختيار درجات الألوان المناسبة للون البشرة، فبعض الألوان التي تناسب الآخرين ربما لا تناسبنا على الإطلاق، والعكس بالعكس، المشكلة أن اختيار الألوان الخاطئة قد يتسبب في شحوب البشرة وفقدان حيويتها ونضارتها، ولا يعتمد تنسيق ألوان الملابس على اختيار القطع التي تتوافق معًا فقط، وإنما كذلك اختيار درجات الألوان التي تناسب البشرة.

وأضافت آلاء باسم : “يلعب لون البشرة دورًا أساسيًا في تنسيق الملابس التي تناسبك بحسب لونها. بالنسبة لصاحبات البشرة السمراء، تزداد نسبة الميلانين التي تمنح البشرة لونها المميز. لحسن الحظ، يوجد كثير من الألوان التي تناسب البشرة السمراء، قد تكون الدرجات القوية والجريئة هي الأنسب”.

 

 أفضل الألوان التي تناسب البشرة السمراء هي :


: اللون الأزرق: درجات الأزرق الفاتح والداكن من الألوان المناسبة لصاحبات البشرة السمراء.  


اللون الأصفر: الأصفر ودرجات الباستيل الزاهية من الألوان الأكثر تناسقًا مع البشرة السمراء.

اللون الأحمر: الأحمر المرجاني أو الأحمر الداكن من الدرجات التي تليق بجميع درجات البشرة، ولا سيما البشرة السمراء والداكنة.


 اللون الزيتي: الأخضر الزيتي أو الكاكي من الدرجات الأنيقة لتنسيق الملابس لصاحبات البشرة السمراء.

البيج الكريمي: على عكس الاعتقاد الشائع، يمكن ارتداء الألوان الفاتحة إذا كانت بشرتك سمراء، إذ تمنح بشرتك مزيدًا من النضارة.

 

الوردي الزاهي: درجات الوردي والفوشيا من الدرجات الزاهية والأنيقة المناسبة تمامًا للبشرة السمراء.

 

الاء باسم مصممة الأزياء الاء باسم لون البشرة الملابس البشرة

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