الكل حزين لرحيله.. حازم إمام يكشف آخر مكالمة مع فرجاني ساسي

قال حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه كان يتمنى استمرار اللاعب التونسي فرجاني ساسي مع الفريق.

وكشف حازم إمام تفاصيل آخر مكالمة بينه وبين فرجاني خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المُذاع عبر قناة الزمالك: "كنت أتمنى استمرار ساسي معنا، هو لاعب كبير جدًا، ولكن عندما يظل عقد اللاعب لشهر 6 بدون تجديد يشعر أن هناك عدم تمسك به".



تابع: "آخر مكالمة بيني وبين فرجاني أبلغني فيها أن سيعود إلى مصر قريبًا لكي يودع اللاعبين والفريق ويأخذ باقي متعلقاته ثم يرحل، الكل حزين على رحيل ساسي".

وواصل: "ظللنا لفترة طويلة لا نحصل على مستحقاتنا، 6 أشهر كاملة لا نحصل على رواتب أو مكافآت ولا حتى بدل سكن، كان النادي بلا موارد نهائيًا، وأخذنا أكثر من موعد ولم نحصل على شيء، لذلك أخذنا موقف بالامتناع عن النزول للتدريبات".

استكمل: "الوضع حاليًا أصبح أفضل بكثير بعد مجيء اللجنة الحالية، حصلنا على 4 أو 5 أشهر من المستحقات القديمة لنا، واستطاعوا خلق موارد لنادي الزمالك، وأصبح هناك استقرار وتجديد لعقود اللاعبين".

أردف: "أتمنى التجديد مع أشرف بن شرقي لأنه لاعب ثقيل جدًا".