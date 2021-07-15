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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

آراء المواطنين حول التنظيم والحجز الإلكتروني بمعرض الكتاب في أواخر أيامه

صدى البلد

رصدت عدسة موقع "صدى البلد"  آراء المواطنين والزوار حول معرض الكتاب هذا العام في دورتة ال 52  في ظل الظروف التي تتعرض لها الدولة من أثر أزمة كورونا ، والأهتمام بالحجز الإلكتروني عبر الإنترنت منعاً للتكدس والتزاحم من الزوار.

فقد قال "أحمد محمد" أن التنظيم هذا العام مختلف عن كل عام من حيث الحجز الإلكتروني وتنظيم الكتب والإهتمام بالتباعد الإجتماعي حفاظاً علي الزوار من انتشار عدوي كورونا.

وأكد "خالد فؤاد" علي الأهتمام بالتظيم هذا العام علي أعلي مساوي يشرف أمام دول العالم الخارجية بسبب أزمة كورونا التي كانت السبب في إلغاء العديد من الإحتفالات هذا العام ، كما أن الزوار لا تواجة أ صعوبة سواء في المواصلات العامة أو الحجز الإلكتروني.

ولفت" هاني جنيدي" عن زياراتة الأولي لمعرض الكتاب التي جعلتة يشعر بالابهار لما تقدمة بلدة ، كما أن الأسعار تناسب جميع الزوار من أطفال الي كبار ،بالأضافة الي فكرة الحجز الإلكتروني التي تعتبر فريدة من نوعها داخل مصر.

ونوهت " أمال أحمد " عن حبها للشباب المتطوع من أجل تنطم المعرض بشكل أفضل ومساعدة القائمين علية ،بالأضافة الي دعوتها لكافة أصدقائها لزيارة المعرض .

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة الـ52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليوالجاريبمشاركة 1218 ناشرًا من 25 دولة عربية وأجنبية .
ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك، التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيهًابحد أقصى، إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكرالدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشروالكتب ، التي تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيًا إضافة إلى بثالنشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبيةوفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

 

 

 

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