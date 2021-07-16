أخصائية جلدية توضح كيف يمكن الاستفادة من جلسات الليزر

تعتبر جلسات الليزر من الأمور التي تسعى لها الفتيات الفترة الأخيرة لتميزه عن غيره من الوسائل الأخرى لإزالة الشعر الزائد من الجسم وخلال هذه السطور نوضح كيف يمكن الاستفادة القصوى من جلسات الليزر للحصول على النتيجه المرجوه.

من جانبها قالت الدكتورة مها أبو زيد، إخصائية جلدية، أن متوسط جلسات الليزر يختلف من مكان لمكان ولكنه من ٦- ٨ جلسات في المتوسط وهناك من يزيد عن هذا وهناك من يقل.

وأضافت الدكتورة مها أبو زيد أن هناك عوامل تزيد من نمو الشعر بصورة سريعه ولكن لا يعود مثل ما سبق بالطبع مثل نشاط الغدة الدرقية حيث يزيد من نسبه ظهور الشعر أو أدوية الفيتامينات فهناك نسبة منها تزيد من نمو الشعر أيضا.

خلل الهرمونات:

وأوضحت الدكتورة مها أبو زيد، إخصائية جلدية، أن الخلل في الهرمونات لأيا سبب سواء كانت في مرحلة المراهقه أو الدخول في سن اليأس أو الحمل وأدوية تنشيط الحمل، والقلق والتوتر المفرط.