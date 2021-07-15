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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خليفة رمضان صبحي .. التفاصيل الكاملة لانتقال عبدالله مجدى إلى بيراميدز

بيراميدز
بيراميدز

تواصل مسئولو بيراميدز إلى اتفاق نهائى مع نادي مصر للمقاصة للحصول على خدمات عبدالله مجدى الجناح الهجومى للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشهدت الأيام الماضية دخول بيراميدز فى مفاوضات قوية مع المقاصة لضم عبدالله مجدى بعد المستوى الجيد الذى قدمه اللاعب مع الفريق خلال الموسم الكروى الجاري ومشاركته فى أغلب مباريات الفريق .

ووافق المقاصة  على عرض بيراميدز المقدم لعبدالله مجدى خاصة فى ظل الأزمة المالية التى يعانى منها الفريق الفيومى فى الوقت الحالى .

وعلم صدى البلد أن المقاصة سيحصل على 4 ملايين جنيه نظير بيع عبدالله مجدى إلى بيراميدز بجانب عدد من المزايا الأخرى يأتى على رأسها الحصول على 20 % حال قيام بيراميدز ببيعه فى المستقبل .

وأبدى عبدالله مجدى رغبته فى الرحيل إلى بيراميدز بعد أن تم استطلاع رأيه فى العرض المقدم له وهو ساهم فى إتمام الصفقة بشكل سريع لصالح بيراميدز رغم تلقى اللاعب عدد من العروض الأخري .

ويعد عبدالله مجدى واحدا من اللاعبين البارزين داخل مصر للمقاصة ويطلق عليه البعض خليفة رمضان صبحي فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها اللاعب .

ويتجه مسئولو المقاصة إلى بيع عدد من نجومه البارزين خلال الميركاتو الصيفي المقبل للهروب من الأزمة المالية الطاحنة التى تحاصر الفريق والإعداد بشكل جيد للموسم الكروى المقبل .

وعلى جانب أخر ، تسعى إدارة المقاصة فى الوقت الحالى إلى البحث عن حلول لتوفير مبلغ من المال لصرف جزء من مستحقات اللاعبين والجهاز الفنى خلال الأيام القليلة المقبلة .

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خليفة رمضان صبحي .. التفاصيل الكاملة لانتقال عبدالله مجدى إلى بيراميدز

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