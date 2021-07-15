مجموعة الموت.. أخطر أسلحة إسبانيا قبل مواجهة مصر في أولمبياد طوكيو

أيام قليلة وتنطلق أولمبياد طوكيو 2020، بعد تأجيل لمدة عام، بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث ينتظر منتخب مصر لكرة القدم، بقياده مدربه شوقي غريب مباريات نارية في دور المجموعات، تبدأ بمواجهة إسبانيا.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة الموت في أولمبياد طوكيو، والتي تضم إسبانيا والأرجنتين أستراليا.

يفتتح منتخب مصر مشواره في أولمبياد طوكيو 2020، بمواجهة إسبانيا فى التاسعة والنصف صباح يوم الخميس 22 يوليو، ثم مباراة الأرجنتين في نفس الموعد يوم الأحد 25 يوليو، ويختتم الفراعنة مبارياتهم في المجموعة بمواجهة أستراليا فى الواحدة ظهرا يوم الأربعاء 28 يوليو.

مواجهة إسبانيا هي الأهم والأصعب للفراعنة، نظرا لحاجة الفراعنة، إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحهم دفعة قوية في باقي مباريات المجموعة، كما منتخب إسبانيا يمتلك قائمة نارية، تضم أفضل اللاعبين في أولمبياد طوكيو.

أخطر أسلحة إسبانيا قبل مواجهة مصر في أولمبياد طوكيو

الثلاثي الكبير:

تضم قائمة منتخب إسبانيا ثلاثي كبير، وهم ثنائي ريال مدريد ماركو أسينسيو وداني سيبابوس، بالإضافة إلى ميكيل مورينو لاعب وسط ريال سوسيداد.

اختيار لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأوليمبي لهذا الثلاثي، يعني ثقته الكبيرة في إمكانياتهم، وقدرتهم على مساعدة الفريق في تحقيق ميدالية في أولمبياد طوكيو.

بيدري:

بيدري لاعب وسط فريق برشلونة هو أحد أبرز المواهب الصاعدة في العالم، بعد الأرقام الخرافية التي حققها اللاعب مؤخرا.

فاز بيدري، مؤخرا، بجائزة أفضل لاعب شاب في يورو 2020.

شارك بيدري مع منتخب بلاده إسبانيا الذي ودع يورو 2020 من نصف النهائي بركلات الترجيح أمام المنتخب الإيطالي.

ولعب بيدري 629 دقيقة مع إسبانيا في اليورو، وركض 76.1 كيلو متر، وجاءت نسبة تمريراته الصحيحة 92.3%.

وقال لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول، في وقت سابق عن بيدري: "ما فعله في البطولة بعمر 18 عاما لم يفعله أحد من قبل ولا حتى أندرياس إنييستا".

داني أولمو:

داني أولمو لاعب وسط إسبانيا، أحد أبرز اللاعبين الذين خطفوا الأنظار في بطولات يورو 2020 الأخيرة.

داني أولمو هو أكثر من صنع أهدافا في منتخب إسبانيا خلال بطولة يورو 2020، بثلاث تمريرات حاسمة.

أوناي سيمون:

قدم الحارس أوناي سيمون أداءا رائعا مع منتخب إسبانيا، وكان السبب الرئيسي في تأهل الماتدور إلى نصف نهائي يورو 2020، على حساب سويسرا، بتصديه لركلتي ترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.

قائمة إسبانيا لـ أولمبياد طوكيو

وجاءت قائمة منتخب إسبانيا استعدادا لخوض أولمبياد طوكيو كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون - ألفارو فرنانديز - أليسكس دومينجز.

خط الدفاع: أوسكار مينجويزا - إريك جارسيا - خيسوس فاييخو- باو توريس - أوسكار خيل - خوان ميراندا.

خط الوسط: مارك كوكوريا - جوان مونكايولا - مارتن زوبيميندي - داني سيبايوس - ميكيل مورينو - كارلوس سولير - بيدري- ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: بريان خيل - داني أولمو - رافا مير - أويارزابال - خافي بويدو.