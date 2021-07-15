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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند صبري تستعيد ذكريات فيلم إبراهيم الأبيض.. فيديو

السقا وهند
السقا وهند

شاركت الفنانة التونسية هند صبري جمهورها ومتابعيها عبر "انستجرام"، مقطع فيديو من فيلم "إبراهيم الأبيض"، الذي عرض لأول مرة في عام 2009.


وظهرت هند صبري في الصور خلال أحداث العمل، مع أحمد السقا، وعلقت قائلة: "دمايا متستهلش تكون كحله ليله لعنيكي".


فيلم "إبراهيم الأبيض"، شارك في بطولته العديد من النجوم بجوار الساحر محمود عبدالعزيز، أبرزهم أحمد السقا، هند صبري، عمرو واكد، باسم سمرة، والعمل من تأليف عباس أبوالحسن، وإخراج مروان حامد.

 

وشاركت هند صبري، في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل هجمة مرتدة الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.


وقرر  صناع مسلسل "هجمة مرتدة " ان يكون هناك جزء ثانٍ من المسلسل بعد نجاح الجزء الأول، وكتب في نهاية تتر الجزء الأول ؛ إلى اللقاء في" هجمة مرتدة 2" من  ملف المخابرات


وعلي جانب آخر كشفت الفنانة هند صبري كواليس تحضيرها لمسلسل البحث عن علا وحقيقة كون العمل جزء ثان من مسلسل "عايزة أتجوز".

وقالت في تصريحات لـ صدى البلد": أحضر لـ"البحث عن علا" وهو ليس  جزءا ثانيا من مسلسل عايزة أتجوز، صحيح نقدم نفس الشخصية، لكن نتحدث كيف غيرتها السنين، مثلما تغيرنا جميعا، والعمل مسلسل اجتماعي بامتياز نحاول من خلال شخصية علا رصد تغييرات اجتماعية، يمكن أن تكون طرأت في الـ10 سنوات الأخيرة، وبقدر خوفي من المجازفة متحمسة جدًا للعمل.


وتنتظر هند صبري عرض فيلم "كيرة والجن" المأخوذ عن رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار ويخرجه مروان حامد ويشارك فى بطولته النجم كريم عبد العزيز وأحمد عز كل وسيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.


الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

 

هند صبري ذكريات احمد السقا فيلم إبراهيم الأبيض

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