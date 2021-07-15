مفيد فوزي يوضح الفرق بين الحب والإعجاب.. فيديو

حل الإعلامي مفيد فوزي، ضيفا على الفنانة نشوى مصطفى مقدمة برنامج "بنت البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، للحديث عن ذكرياته وبداية عمله في مجال الإعلام.

وقال "فوزي"، خلال استضافته ببرنامج "بنت البلد"، تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "الحب هو اهتمام بنفس أطول، أما الإعجاب الاهتمام بنفس قصير ويجب أن نعترف بهذا.. والحب لا يعترف بسن معين".

وأكمل: "تربيت على احترام المرأة وتقديرها وأن لها مكانة خاصة في المجتمع"، لافتا إلى أنه تربى على أن المسافة بينه وبين البنت ليست مسافة جغرافية بل نفسية، وتعلم كيفية احترامها والابتعاد عن إهانتها.



وتابع فوزي خلال حواره مع الفنانة نشوى مصطفى، أن بنت البلد في جيله كانت شديدة الحياء، حيث كانت الكلمة العابرة تسبب لها جرح المشاعر.

وأوضح فوزي أن الأنثى في جيله كانت تملك دلالا نقيا وخجولة، على عكس نساء الحاضر ممن يمارسون "كورس" مصارعة حرة تحسباً للتحرش اللفظي.



وروى الإعلامي عن فترة معيشته في بني سويف حيث كان يسكن في الطابق الثالث في أحد المنازل ولم يكن حينها موجود أسانسير وحين يصادف صعود نساء معه على الدرج، كان قبل أن يدخل شقته ينتظر اختفائهم حتى لا يغلق الباب في وجههم احتراماً لهن.

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قال الإعلامي مفيد فوزي، إنه لا يزال يكتب في الصحف حتى الآن، معقبا: "أكتب في روزاليوسف وأخبار اليوم وصباح الخير".

وأضاف "فوزي"، خلال استضافته ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "برنامج حديث المدينة استمر أكثر من 20 عاما، وهو أطول برنامج عاشه محاورا"، مردفا: "البداية كانت سنة 1980 وكنت بتحاسب بالحلقة وكنت بأخذ في الحلقة الواحدة 4220 جنيها".

يغطي الركبة.. مفيد فوزي يعلق على واقعة فتاة الفستان



وعلق الإعلامي مفيد فوزي، أزمة التنمر بالفتاة حبيبة طارق والمعروفة إعلاميا بـ فتاة الفستان في الجامعة والتي تعرضت للتنمر، بجامعة طنطا.

وقال "فوزي"، خلال استضافته ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "التنمر مرض، والبنت كانت تلبس على موضة الثمانينيات والسبعينيات، وزمان لم نكن نعرف البنطلون، وكان الجميع يلبس فساتين"، مردفا: "فستان الفتاة يغطي الركبة بشدة إذا لا عيب فيه على الإطلاق".



وأشار: "أنا كمشاهد إذا رأيت الفتاة سأحترمها جدا"، موضحا: "التنمر دلالة على الفراغ، والناس تتنمر لأنها فارغة والقضية قضية محتوى البشر".



مفيد فوزي ينتقد محمد صلاح: لا يؤدي مع المنتخب مثل ليفربول

وفي سياق آخر، قال الإعلامي الكبير "مفيد فوزي": إن كرة القدم أثرت على عقول الناس ، في الفترة الحالية ، معقبا : "عندي عتاب .. وكنت أتمنى لو عشر مشجعي كرة القدم قراء .. كنا هنبقى أمة متقدمة وعظيمة تصل للمراد".



وتابع الإعلامي " مفيد فوزي " ، خلال لقائه ببرنامج " البريمو " ، مع الإعلامي " إسلام صادق " ، والمذاع على فضائية " تن " : مبقاش حد يفكر يبقا دكتور ، ولا حد بقا نفسه يطلع مهندس ، كل تفكير الشباب يا يكون " ممثل " يا " محمد صلاح " .

وعن اللاعب محمد صلاح ، عاتبه " فوزي " قائلا " : إنه لا يؤدي مع المنتخب بنفس أدائه في " ليفربول " ، مشيرا إلى أجور لاعبي كرة القدم تخطى أجور الأدباء والكُتاب والمفكرين .





