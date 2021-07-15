وزيرة الهجرة: مصر لم تغلق الباب في وجه العالقين خلال جائحة كورونا

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الدولة المصرية نجحت في إعادة أكثر من 80 ألف مواطن مصري خلال جائحة كورونا، مضيفة : الدولة لم تترك أبناءها في الخارج ولم تغلق الباب في وجههم ".

وأضافت نبيلة مكرم في حوارها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصر فتحت أبوابها لكل المصريين الراغبين في العودة وليس العالقين فقط".

وتابعت نبيلة مكرم: "الدولة المصرية عملت على إعادة إدماج المصريين العائدين من الخارج في الدولة المصرية وتم إطلاق استمارة نورت بلدك، مضيفة: "استمارة نورت بلدك لجمع البيانات عن كل فرد للطمأنينة فقط وليس لأي سبب آخر، ومن أجل مساعدة العائدين من الخارج وتوفير فرص العمل المناسبة لهم".

مبادرة العودة للجذور

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مبادرة العودة للجذور حظيت بمتابعة واهتمام ورعاية الرئيس السيسي منذ إطلاقها في الإسكندرية عام 2017.



وتابعت في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن مبادرة العودة للجذور تركز على دور الجاليات الأجنبية التي كانت تعيش على أرض الدولة.



وأضافت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه لا بد من نقل مبادرة العودة للأجيال القادمة من اليونانيين والقبارصة.



وأكدت أن الرئيس السيسي التقى وفدا من الشباب اليوناني والقبرصي وكان لقاءً مثمرًا، مشيرة إلى أن وفد الشباب اليوناني والقبرصي سوف يتوجهوا إلى قناة السويس ومن ثم إلى مجلس النواب.



وأوضحت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن القوى الناعمة تروج للدولة المصرية وجهودها، موضحة أن الرئيس السيسي دعا وفد الشباب اليوناني والقبرصي لحضور مؤتمر حياة كريمة.



واختتمت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن القيادة السياسية تمنح الشباب فرصة لتولي مناصب وتؤهلهم لذلك.