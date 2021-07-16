تدفع أكتر تاكل أحسن .. عريس وعروسة في موقف محرج يوم زفافهم

قدد يبدو الأمر غريبا إلى حد ما، إلا أن عروسين اشترطا على الضيوف إحضار الهدايا، و ستكون الأطباق المقدمة لهم في الحفل حسب الهدية إذا كانت ثمينة يقدم لهم أنواع مختلفة من الطعام و إذا كانت رخيصة ف يقدم لهم مشروبات فقط .

وفقا لما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن أحد الرواد عبرر وسائل لتواصل الإجتماعي نشر صورة من دعوة زفاف شاب و شابة، يفترض أنهما من عائلات مرموقة و الزفاف في فندق فخم و لكن شروطه غريبة للغاية.

اشترط الزوجان على الراغبين في الحضور لحفل الزفاف شراء الهدايا لأنه على الحسب الملحوظة التي كتبوها في الدعوة، أن الطعام سيكون وفقا لسعر الهدية.

لم يرى أي شخص من الضيوف دعوة كهذه من قبل، غفإن تلك الشروط لم يفكر فيها أي زوجين من قبل لأن من آداب حفل الزفاف استقبال الضيوف و الترحيب بهم من خلال تقديم المشروبات، إلا أن ذلك الحفل ضرب بكل التقاليد عرض الحائط.

نالت دعوة القزفاف كمية كبيرة من سخرية الرواد عبر مواقع التواصل الإجتماعي وذلك من خلال كتابة “ ادفع أكثر، لخدمة أفضل” ، و كأن شرط الترحيب و الكرم في حفل الزفاف هو دفع المال و شراء الهدايا .