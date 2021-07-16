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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس هيئة الاستثمار العراقية تتحدث عن الاستثمار ببلدها: سوق اقتصادي مميز

سها النجار رئيس هيئة
سها النجار رئيس هيئة الاستثمار العراقية

كشفت سها النجار، رئيس هيئة الاستثمار العراقية، عن وجود نقاش ثلاثي بين الجانب العراقي والمصري والأردني فيما يخص المدن الصناعية، متابعة: قانون الاستثمار العراقي يسمح للعمالة الأجنبية التواجد داخل العراق، مسترسلة: الآن العراق لديها نسبة بطالة مرتفعة ونعمل على حلها.
 

وأضافت سها النجار، خلال حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": أن التحديات التي تواجه إعادة إعمار العراق هو الوضع الأمني داخل العراق، مشيرة إلى أن عودة العراق إلى حضن الوطن العربي سيعود بالإيجاب على العراق واستقرارها الاقتصادي والسياسي.
 

وأكدت أن العراق بحاجة إلى الاستعانة بالكفاءات وفي مقدمتها العمالة المصرية.
 

وشددت على أن العراق سوق مميز وناجح، موضحة: بالرغم من التحديات التي تواجه العراق إلا أن السوق العراقي في تقدم مستمر.

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بإعادة إعمار مدينة الصدر شرقي بغداد.

وطالب رئيس الوزراء العراقي وفقا لما ذكرته السومرية نيوز، إعطاء الامر الديواني (57) بإعادة إعمار مدينة الصدر شرقي بغداد، الأولوية والعناية، عملاً بمهام اللجنة التي تشكلت لإعادة تفعيل موضوع إعمار مدينة الصدر بعيدا عما اعتراه من تلكؤ واهمال.


وأكد الكاظمي على الاهتمام بتصاميم المشروع بأن تكون ذات رؤية تكاملية مستقبلية تستوعب التغييرات الاجتماعية، وتعالج مشكلة الاكتظاظ السكاني ونمو الأحياء العشوائية نتيجة ازمة السكن.

وأضاف، ان "هذا المشروع يجب ان ينفذ بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة، التي تأتي على حساب المواطن".

وشهد اجتماع رئيس الوزراء العراقي استعراض التصاميم المقدمة، والتي تشمل اكثر من ٩٠ الف وحدة سكنية ومساحات خضراء ومنشآت خدمية ومؤسسات.

 

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