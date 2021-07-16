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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حالة الطقس

تعرف على حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 16-7-2021

صدى البلد

استعرض برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 16-7- 2021، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية داليا أشرف، مقدمة البرنامج إن الجو حار وهناك ارتفاع فى الرطوبة، ولذلك ننصح المواطنين يتناول المياه بكميات كبيرة فى هذه الفترة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار  رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة ، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى  والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة   
:  القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة  : 

القاهرة الصغرى 25 والعظمى  39

شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 37

طنطا الصغرى 25 والعظمى 37

دمنهور الصغرى 24 والعظمى 35

الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 33

مطروح الصغرى 22 والعظمى 31

سيوة الصغرى 23 والعظمى 37

بورسعيد الصغرى 26 العظمى 33

دمياط الصغرى 25 والعظمى 33

الاسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 40

السويس الصغرى 25 والعظمى 39

العريش الصغرى 25 والعظمى 34


 

الأرصاد تعلن عن تفاصيل قدوم موجة شديدة الحرارة فى هذا الموعد

 

قالت الدكتورة  إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد  الجوية ، إن الطقس مازال فى المعدلات الطبيعية ولا يشهد أى تغيرات جوية خلال اليومين القادمين.


وأضافت "  شاكر  "  ،  أن طقس الجمعة من المتوقع أن يشهد موجة شديدة الحرارة  بمعدل ارتفاع  3 درجات وستصل درجات الحرارة 39 درجة مئوية  لافتا إلى أن الشبورة المائية خفيفة غير مؤثرة على السائقين وتتلاشى سريعا عند ظهور أشعة الشمس  ..

وأشارت إلى أن نسب درجات الحرارة المرتفعة السبب الرئيسى فى ارتفاع نسب الرطوبة ونصحت بتجنب التواجد بقرب أشعة الشمس خاصة فى فترة الظهيرة ، والوقت المثالى هو فترة الصباح الباكر وفترة ما قبل المغرب للاستمتاع ب الشواطئ والمنتجعات .

 

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية  قد اعلنت، أن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، خلال الطقس اليوم الأربعاء، على جميع أنحاء البلاد، يقابل ذلك انخفاض طفيف أيضا في معدل نسب الرطوبة على جميع الأنحاء.

 

 

درجات الحرارة الجو المياة طقس هيئة الأرصاد الجوية

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