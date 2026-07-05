أخبار السيارات| فورثينج اس 7 الهجين 2027 تباع بهذه المواصفات .. أودي Q7 موديل 2027 تظهر لأول مرة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس ار زد 500e الكهربائية، وتنتمي ار زد لفئة السيارات الكروس أوفر، وتجمع بين الفخامة والتقنيات الحديثة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

أعلنت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي Q7 موديل 2027 ، وتنتمي Q7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتظهر حاليا في جيلها الثالث والجديد بالكامل.