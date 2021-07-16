تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-7-2021

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة16 -7-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.
أسعار الذهب اليوم فى مصر
سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 888جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 774 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 661 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب يسجل 6192 جنيها.
وفى سياق آخر، قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.
وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دائما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.
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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 16-7-2021
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الجمعة 16 يوليو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.
وجاءت الأسعار كالتالي:
دولار أمريكي 15.6322
يورو 18.4491
جنيــه إسترليني 21.6646
دولار كنـدى 12.5258
كرون دانماركي 2.4805
كرون نرويجي 1.7858
كرون ســويدى 1.8078
فرنك سويسرى 17.0174
100 ين يابانى 14.1519
ريـــال سعـــودى 4.1678
دينــار كويتى 51.9082
درهم اماراتى 4.2554
دولار اســـترالى 11.6616
دينــار البحــرين 41.4635
ريـــال عمـــانى 40.5988
ريـــال قطــــرى 4.2164
دينـار اردنـى 22.0171
يوان صينى 2.4189