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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فخر وعزة..صباح البلد يعلق على احتفالية مبادرة حياة كريمة بالأمس

صدى البلد

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن المصريين بالأمس عاشوا مشهدا جديدا من مشاهد الفخر والعزة والكرامة، متابعة: "مشهد الأمس رسم خطوط المجد وأكد على ان مصر عمرها ما تنسى ولادها".
 

وأضافت "لميس سلامة" خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي وقع بالأمس على وثيقة انطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، بإجمالي تكلفة تتجاوز الـ 700 مليار جنيه.
 

ولفتت إلى أن احتفالية الأمس أكدت على أن الدولة ورئيسها شغلهم الشاغل حاجة واحدة بس وهو المواطن المصري، مسترسلة: حياة كريمة يعد مشروع القرن الحالي.


وأشارت الإعلامية فرح سعيد، إلى أن مشهد الامس أكد على أن المصريين قادرين على أي تحدي، متابعة: بالأمس الإرادة السياسية أكدت قوتها وقدرتها على التحدي.
 

وأكملت: "بالأمس الكل شعر بالفخر وبأن مصر قوية وأد الدنيا، متابعة: فعلا محدش يقدر يقف قدام المصري وعظمته".

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، في استاد القاهرة الدولي.


مواجهة موجات الإرهاب العاتية
قال الرئيس السيسي، اننا واجهنا موجة إرهاب عاتية سالت دماء أبنائنا من رجال الجيش المصري العظيم والشرطة المصرية الباسلة، وتحمنا مشكلات، وأزمات اقتصادية متراكمة على مدار عقود ببرنامج للإصلاح الاقتصادي كان بطله هو المواطن المصري الذي تحمل آثاره المباشرة على حياته اليومية متفهما أهمية هذه الإجراءات لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة كما أعدنا معا بناء مؤسساتنا الوطنية الدستورية وقد تشكلت الغرف التشريعية الممثلة للشعب المصري وعلى التوازي كان السباق مع الزمن لبناء مصر المستقبل وتعظيم قدراتها وأصولها فكانت المشروعات القومية الكبرى رمزًا يعبر عن إرادة المصريين في البناء. 

وأضاف الرئيس، اننا وفرنا مدن جديدة، تتسع لكافة المصريين في كل ربوع الوطن وإسكان اجتماعي يوفر المسكن الملائم لشبابنا وتطوير للمناطق الخطرة وغير الآمنة، للقضاء على العشوائيات وتحديث شامل لشبكة الطرق القومية وزيادة للرقعة الزراعية وصولًا اليوم إلى انطلاق مشروعنا الوطني الأعظم لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" والذي نسعى من خلاله إلى رفع مستوى المعيشة لأكثر من "أربعة آلاف" قرية مستهدفين تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة لحوالي ٥٨ مليون مواطن خلال السنوات الثلاث القادمة بموازنة تقارب الـ ٧٠٠ مليار جنيه أو يزيد.

 

حياة كريمة تطوير الريف المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية مبادرة حياة كريمة اخبار التوك شو

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