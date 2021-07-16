مستشفي بدر الجامعي جامعة حلوان: بدء تشغيل وحدة القسطرة القلبية بأحدث الأجهزة وأكثرها تطورا بمصر..ومدير المستشفي يؤكد الجاهزية بأحدث أجهزة لجراحات القلب المفتوح

رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية جامعة حلوان: ٤٠٠ مليون جنيه تكلفة تطوير مستشفى بدر الجامعى

رئيس جامعة حلوان: الجامعة لا تدخر جهدا فى رفع كفاءة البنية التحتية لمستشفى بدر الجامعي



المشرف العام على المستشفيات الجامعية جامعة حلوان: مستشفى بدر الجامعى تم تزوديها بأحدث وحدة للقسطرة القلبية والأوعية الدموية



بدأت مستشفى بدر الجامعي التابعة لجامعة حلوان انتظام العمل مستشفى بداخلها وتقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية والعمليات الجراحية ووحدة علاج الأورام و المعمل والأشعة و ذلك تحت إشراف الدكتور وليد السروجى القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، والدكتور إيهاب لطفي مدير مستشفي بدر الجامعي، والدكتور كريم منتصر نائب مدير المستشفى ومدير وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى.



أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أنه يجرى العمل لافتتاح العديد من الأقسام الجديدة مستشفى بدر الجامعي المجهزة بأحدث الإمكانات، لتلبية احتياجات المجتمع والمنطقة المحيطة، مؤكدا على إسهامات الدولة في دعم القطاع الطبي كبيرة للغاية، وتتمثل في العديد من الإنشاءات ونفقات العلاج والأدوية والتعليم الطبي، ويأتى ذلك التطوير في إطار دور كلية الطب بجامعة حلوان لتقديم خدمة طبية مميزة للمترددين على مستشفى بدر الجامعي.



أوضح الدكتور وليد السروجى القائم بعمل عميد كلية طب جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن أعمال تطوير مستشفى بدر الجامعى تمت بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٤٠٠ مليون جنيه شامله رفع كفاءة البنية التحتية والقدرة الاستيعابية والتجهيزات ، وجار الانتهاء من تجهيز الأقسام الطبية المتبقية للاستعداد لتشغيلها فى المرحلة الثانية، متضمنة وحدة حضانات جديدة، كما سيتم خلال الفترة القادمة افتتاح وحدة جديدة للمناظير وجراحات النساء والتوليد.



أكد الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على المستشفيات الجامعية والتعليمية، أن مستشفي بدر الجامعي قد تم تزوديها بأحدث وحدة للقسطرة القلبية والأوعية الدموية من انتاج شركة فيليبس، و جاهزية المستشفى بأحدث أجهزة لجراحات القلب المفتوح والصدر بفريق طبى متخصص من استشاريين قسم جراحة القلب الصدر بالتعاون مع قسم القلب بكلية الطب جامعة حلوان على مدار اليوم.



وأشار الدكتور إيهاب لطفى مدير مستشفى بدر الجامعى أن عملية التطوير بمستشفي بدر الجامعي ما زالت مستمرة وتتم من خلال تضافر جهود جماعية، الأمر الذي أظهر المستشفى اليوم في هذه صورة نتيجة عمليات التطوير التي تتم على أعلى مستوى، وأن مستشفى بدر تقدم خدمات طبية كبرى وتسعى لتقديم الخدمة الصحية التي يستفيد منها سكان المنطقة، موضحا أن المستشفى تسعى لتوفير كل التخصصات الطبية لتلبية احتياجات المرضى.

وكان قد نجح فريق طبي من كلية الطب جامعة حلوان، فى إجراء أول قسطرة لتفتيت تكلس شديد بالشرايين التاجية باستخدام احدث بالون تفتيت الكالسيوم (شوك واف بالون) وتركيب دعامات تشابكية بجذع القلب.



وأشاد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بكفاءة أطباء كلية الطب جامعة حلوان، الذين يحرصون على مواصلة العمل والجهد في تقديم كافة الخدمات الطبية في مختلف التخصصات، مؤكداً أن مستشفيات الجامعة بها خبرات علمية وإدارية وفنية تعمل بجد من أجل رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لأبناء مصر، موضحا أن الجامعة لا تدخر جهدا فى رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى وزيادة القدرة الاستيعابية بها مضيفأ أنه جارى الإنتهاء من تجهيز الأقسام الطبية المتبقية للإستعداد لتشغيلها فى المرحلة الثانية.