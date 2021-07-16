جامعة حلوان: نجاح أول قسطرة بالشرايين التاجية بداية قوية لقسم القلب.. وكلية الطب تكشف تفاصيل حالة المريضة

مستشفيات جامعة حلوان: نجاح أول قسطرة بالشرايين التاجية بداية قوية لقسم القلب

بعد نجاح عملية القسطرة لتفتيت تكلس بالشرايين .. طب حلوان تكشف تفاصيل حالة المريضة

رئيس جامعة حلوان : المستشفيات الجامعية مليئة بالأطباء الأكفاء

أعلن فريق طبي من كلية الطب بجامعة حلوان، عن نجاح أول قسطرة لتفتيت تكلس شديد بالشرايين التاجية باستخدام أحدث بالون تفتيت الكالسيوم (شوك واف بالون) وتركيب دعامات تشابكية بجذع القلب.

وقد اشاد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بكفاءة أطباء كلية الطب جامعة حلوان، الذين يحرصون على مواصلة العمل والجهد في تقديم كافة الخدمات الطبية في مختلف التخصصات، مؤكداً أن مستشفيات الجامعة بها خبرات علمية وإدارية وفنية تعمل بجد من أجل رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لأبناء مصر، موضحا أن الجامعة لا تدخر جهدا فى رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى وزيادة القدرة الاستيعابية بها مضيفا أنه جارى الإنتهاء من تجهيز الأقسام الطبية المتبقية للإستعداد لتشغيلها فى المرحلة الثانية.

و قال الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على المستشفيات الجامعية والتعليمية، إن هذا النجاح يعد بداية قوية لعمليات القسطرة بقسم القلب بطب حلوان خاصة بعد الإعلان عن بدء تشغيل وحدة القسطرة القلبية والأوعية الدموية بمستشفى بدر الجامعى، والتى تم تزوديها بأحدث وحدة للقسطرة القلبية والأوعية الدموية من انتاج شركة فيليبس، وجاهزية المستشفى بأحدث أجهزة لجراحات القلب المفتوح والصدر بفريق طبى متخصص من استشاريين قسم جراحة القلب الصدر بالتعاون مع قسم القلب على مدار اليوم.

وكشف الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب بجامعة حلوان أن المريضة بصحة جيدة ودرجة وعي كاملة وتلقت الرعاية الطبية اللازمة بالمستشفى وخرجت فى خلال ٢٤ ساعة فى اتم صحة، بعد إجراء ونجاح القسطرة التشخيصية والعلاجية باستخدام الموجات التصادمية والسونار داخل الشرايين.

وأكد أن المستشفى مجهز بأحدث التقنيات لإجراء مثل هذا النوع من العمليات الصعبة.



وقدم الشكر للفريق الذى قام بإجراء و نجاح تلك العملية والتى تمت تحت أشراف الأستاذ الدكتور وائل عمر المدير التنفيذى للمستشفيات، الدكتور إيهاب لطفى مدير المستشفى، والدكتور كريم منتصر نائب المدير، والدكتور محمد بدر مدير الشئون الطبية، والدكتور أحمد جعفر رئيس قسم القلب و الدكتور ياسر صادق مدير وحدة القسطرة، والأطباء بقسم القلب والقسطرة القلبية التداخلية .

وأعلنت جامعة حلوان عن تجهيز وحدة للقسطرة القلبية والأوعية الدموية داخل مستشفى بدر الجامعى وبدء العمل بأحدث الأجهزة بها استمرارا للتطوير بمستشفى بدر الجامعي.

وأعلن الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن بدء تشغيل وحدة القسطرة القلبية بأحدث الاجهزة وأكثرها تطورا بمصر، واحدث أجهزة موجات صوتية للقلب ورعاية قلب حديثة التجهيز، ويتم استقبال مرضى القلب بعيادة القلب والأوعية الدموية بالعيادات الخارجية.

بالإضافة إلى جاهزية المستشفى بأحدث أجهزة لجراحات القلب المفتوح و الصدر بفريق طبى متخصص من استشاريين قسم جراحة القلب الصدر بالتعاون مع قسم القلب على مدار اليوم، وتم رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى وزيادة القدرة الاستيعابية بها وجارى الإنتهاء من تجهيز الأقسام الطبية المتبقية للإستعداد لتشغيلها فى المرحلة الثانية.