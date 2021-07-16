مزيج من الطراز الأندلسي والعثماني.. تفاصيل إنشاءات مسجد المولى بـ العلمين الجديدة

قال المهندس علي حسين ، المشرف على المدينة التراثية بـ العلمين الجديدة، إن هذه المدينة هي قلب العلمين الجديدة وتعتبر المتنفس لسكان المدينة، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 260 فدان، مقسمة إلى منطقتين، أ وب، وتحتوي على عدد من المباني، من أشهرها مسجد، كنيسة، مبنى الجهاز، دار الأوبرا، المتحف.

وأضاف حسين خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من داخل مدينة العلمين الجديدة وتقديم الإعلاميين هدير أبو زيد أحمد عبدالصمد: "المدينة تقدم السكن التجاري والترفيهي ومسجد مصمم على التراث العثماني ونفذناه خلال 13 شهرا، وهو إنجاز رائع، مساحة مسطحه 14 ألف متر".

من جهته تطرق المهندس عاطف عبدالعزيز مدير مشروع المدينة التراثية، إلى مسجد المولى بمدينة العلمين الجديدة مبني على 4800 متر وهو خليط بين التراث العثماني اما القباب فإنها مبنية على الطراز الأندلسي، وبه 44 قبة بالإضافة إلى القبة الكبيرة، ويتكون من 4 مآذن ارتفاع الواحدة منها 45 مترا، وجرى إنجازه في نحو 13 شهر.

مسرح وسينمات ودار أوبرا.. تفاصيل المنطقة التراثية بالعلمين الجديدة

قال المهندس أمجد عطا الله، مدير مشروع المنطقة التراثية في مدينة العلمين الجديدة، إن هذه المنطقة هي المتنفس الثقافي للعلمين الجديدة، مشيرًا إلى أنها تضم المسرح الروماني وهو مبني مكشوف يسع 800 كرسي في الحفلة الواحدة، حيث جرى الانتهاء من الخرسانات بنسبة 100%.



وأضاف عطا الله خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، ، من داخل مدينة العلمين الجديدة وتقديم الإعلاميين هدير أبو زيد أحمد عبدالصمد: "المنطقة بها مجمع السينمات وهي عبارة عن 9 قاعات عرض تسع 1090 كرسي في الحفلة الواحدة، وجرى تخصيص مطعمين وكافيهات، وهناك أيضا أرض معارض وهو مبنى كبير مساحته 50 ألف متر مسطح، بالإضافة إلى دار اوبرا تتسع لـ1200 شخص، بالإضافة إلى مكتبة ومبنى تنمية مهارات".



