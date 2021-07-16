إزالة بناء مخالف بمنطقة تقسيم الحقوقين شرق مدينة أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مواصلة حملات الرصد والمتابعة لمنع أية بناء مخالف بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة وتطبيق القانون على الجميع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بمنع البناء المخالف بدون ترخيص لافتا إلى أن المحافظة تولي هذه الملف اهتماماً كبيراً لحماية المواطنين من البناء المخالف.



ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات لرصد أية تعديات أو بناء مخالف في المهد قبل أن تصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

كانت الوحدة المحلية لحي شرق قد رصدت أعمال الشروع في بناء مخالف بمنطقة تقسيم الحقوقين بحي شرق مدينة أسيوط وعلى الفور توجه العميد محمد صلاح سكرتير مساعد المحافظة يرافقه أيمن محروس رئيس حي شرق ومروان ابراهيم والشاذلي محمد نائبا رئيس الحي ومسئولي الازالات والاشغالات وتم إزالة المخالفة والتحفط على المواد والأدوات المستخدمه في البناء واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأوضح السكرتير المساعد إنه جاري تكثيف حملات بشكل مستمر ودوري تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط لرصد المخالفات والتصدى لكل أشكال المخالفات التي يرتكبها بعض الخارجين على القانون ومخالفات البناء بدون تراخيص واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

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