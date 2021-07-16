منظمة الصحة العالمية تخرج عن صمتها حول أصل كورونا.. فيديو

الصحة العالمية

عرضت قناة الحدث، تقرير فيديو يوضح أن منظمة الصحة العالمية خرجت عن صمتها، وطالبت من الصين بأن تكون أكثر شفافية فى تحديد أصل وباء فيروس كورونا.



وجاء فى التقرير أنه حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل لـ أصل فيروس كورونا الذى تسبب فى مشكلات كثيرة بالعالم.

ودعت منظمة الصحة العالمية، الصين مجددا، إلى التعاون بشكل أفضل بشأن التحقيقات حول أصول فيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن التحقيقات في أصول كورونا بالصين تعوقها نقص البيانات الأولية في الأيام الأولى لانتشاره هناك.

وأضاف أدهانوم جيبريسوس اليوم الخميس: "نطلب من الصين أن تكون شفافة ومنفتحة وأن تتعاون بشكل أفضل.. نحن مدينون للملايين الذين عانوا والملايين الذين ماتوا لمعرفة ما حدث".

ولا تزال منظمة الصحة العالمية، تحاول معرفة بداية ونشأة فيروس كورونا حتى تتمكن من دراسته وتقديم أفضل العلاجات المناسبة له.

أصول كورونا

وهناك فرضية قائلة إن فيروس كورونا تسرب من معمل صيني في ووهان، والتي أكدتها عدد من الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تنفي بكين الأمر.

ورغم صدور تقرير أعدته بعثة الخبراء الدوليين التي زارت الصين مؤخرا للبحث عن أصول كورونا، إلا أن المدير العام للصحة العالمية انتقد نقص وصول البيانات من الصين للكشف عن أصول فيروس كورونا، معربًا عن قلقه من أن الفريق الدولي واجه صعوبة في الوصول إلى البيانات الأولية أثناء المهمة.