تنويه هام لمواطني محافظة عراقية بشان مصابي كورونا

أصدرت دائرة صحة كربلاء، فى العراق اليوم الجمعة، تنويها هاما للمواطنين بشان مصابي كورونا.

ووفقا للسومرية نيوز، قالت دائرة صحة كربلاء، انه "حسب توجيهات مديرية الدفاع المدني بإخلاء المستشفيات الكرفانية وتوفير أماكن بديلة داخل البنايات لمنع حدوث اي طارئ ، وللزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات بجائحة كُورونا، مما يتطلب توفير أماكن لإستيعاب تلك الزيادة الحاصلة، وعليه سوف يتم إغلاق بعض الإستشاريات في مدينة الامام الحسين ( ع) الطبية لتوفير أماكن لرقود المرضى مؤقتا ، وعند إنخفاض أعداد الإصابات سوف يعاد فتح تلك الإستشاريات في المدينة الطبية".

واضاف بيان دائرة صحة كربلاء انه "سوف يتم إفتتاح الإستشاريات في مستشفى الإمام الحسن في أول أيام عيد الأضحى المبارك لتقديم الخدمات الطبية والصحية للمراجعين وفتح باقي الاقسام تباعا فيها".





وتابع ان "كلتا المدينتان ستعمل مستقبلا في تقديم الخدمات الصحية والطبية المتنوعة لأهالي كربلاء المقدسة وزوارها".



واوضح، "نهيب بأهالي كربلاء المقدسة بالإسراع إلى المنافذ التلقيحية لأخذ اللقاح للحفاظ على أنفسهم وعلى عوائلهم من الإصابات والوقاية من هذا المرض الشرس".